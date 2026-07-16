HII расширяет производство необитаемых надводных аппаратов Romulus для ВМС США

ЦАМТО, 15 июля. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) расширяет производственные мощности с целью ускорения строительства необитаемых надводных аппаратов (ННА) Romulus в рамках нового соглашения о сотрудничестве с компанией Halimar Shipyard из Морган-Сити (шт.Луизиана).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в рамках партнерства Halimar будет завершать постройку аппаратов Romulus 151 и поддерживать серийное производство в сотрудничестве с компанией Breaux Brothers Enterprises в Луизиане, где в настоящее время ведется строительство пяти ННА.

Сотрудничество позволит HII создать промышленный потенциал, необходимый для масштабного внедрения технологий автономности на море. Квалифицированный персонал Halimar Shipyard и стратегическое расположение предприятия на побережье Мексиканского залива поддержат усилия HII по ускорению производства и повышению устойчивости цепочки поставок.

По заявлению HII, производственные мощности Halimar позволят строить ННА Romulus 151, одновременно увеличивая объемы производства по мере роста спроса на необитаемые надводные аппараты.

HII 8 июня подтвердила, что компания Bayou Metal Supply & Manufacturing выступит еще одним стратегический партнером в строительстве необитаемых надводных аппаратов Romulus. Новая производственная линия, расположенная в Слайделле (шт.Луизиана), обеспечит резку, выгибание, сварку и сборку основных конструктивных элементов в комплектные узлы Romulus, готовые к отгрузке компании Breaux Brothers Enterprises для завершающей сборки.

Romulus представляет собой семейство необитаемых надводных аппаратов способных в течение продолжительного времени автономно выполнять задачи в море.

Разработанные с учетом требований ВМС, КМП США и союзных стран, ННА могут применяться для выполнения широкого спектра задач, включая разведку, наблюдение и целеуказание; противодействия БЛА и поражения других воздушных угроз; нанесение ударов; доставки, спуска и подъем из воды необитаемых подводных аппаратов. ННА длиной около 57,5 м развивает скорость более 25 узлов.

Компания HII также планирует использовать Romulus в разработке необитаемого подводного аппарата (НПА) Lionfish, которые планируется интегрировать на борт ННА для противолодочной и противоминной борьбы. 6 июля HII сообщила, что ВМС США реализовали очередной опцион на поставку этих НПА.