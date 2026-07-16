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Модернизированный АК-12 прошел плановые испытания

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости.

«Калашников»: Автомат АК-12 образца 2023 года прошел плановые испытания

Модернизированный автомат АК-12 образца 2023 года прошел плановые периодические испытания. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия», — говорится в сообщении.

Концерн напомнил, что в течение 2026 года заказчику своевременно и в полном объеме отгружают АК-12 по государственному контракту.

АК-12 — это основное индивидуальное стрелковое оружие Вооруженных сил России. Автомат под патрон 5,45х39 миллиметров получил складной приклад с регулировкой по длине, а также планки Пикатинни для установки прицелов и аксессуаров.

В июне стало известно, что «Калашников» отгрузил очередную партию усовершенствованных на основе опыта специальной военной операции АК-12.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
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