Модернизированный АК-12 прошел плановые испытания

«Калашников»: Автомат АК-12 образца 2023 года прошел плановые испытания

Модернизированный автомат АК-12 образца 2023 года прошел плановые периодические испытания. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«Государственный заказчик, с учетом возросших требований ведения боя, высоко оценил качество автомата, это позволило отгрузить очередную крупную партию с предприятия», — говорится в сообщении.

Концерн напомнил, что в течение 2026 года заказчику своевременно и в полном объеме отгружают АК-12 по государственному контракту.

АК-12 — это основное индивидуальное стрелковое оружие Вооруженных сил России. Автомат под патрон 5,45х39 миллиметров получил складной приклад с регулировкой по длине, а также планки Пикатинни для установки прицелов и аксессуаров.

В июне стало известно, что «Калашников» отгрузил очередную партию усовершенствованных на основе опыта специальной военной операции АК-12.