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Деловая газета "Взгляд"

Мишустин призвал Ростех создавать передовые российские технологии

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин.
Источник изображения: БИЗНЕС Online

Нужно переходить к передовым собственным технологиям с качественно новыми характеристиками, а не только импортозамещать зарубежные товары. Такое напутствие дал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым.

Мишустин на встрече Чемезовым призвал создавать собственные передовые технологии, передает ТАСС.

"Недостаточно просто осваивать выпуск продукции, которую ранее традиционно мы приобретали за рубежом, – указал премьер. – Здесь необходимо переходить к созданию передовых изделий с кардинально новыми характеристиками, чтобы они были высокого качества и надежности".

Глава кабмина подчеркнул, что госкорпорация выполняет важнейшие государственные задачи в ключевых отраслях промышленности. Несмотря на беспрецедентные санкции, предприятия Ростеха продолжают производить критически необходимые материалы, оборудование и инновационные системы.

Мишустин добавил, что активная работа по технологическому развитию ведется по всей стране, чему способствуют новые национальные проекты технологического лидерства, запущенные в 2025 году. Они направлены на выстраивание технологических цепочек от фундаментальных исследований до серийного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр поручил проработать внедрение технологий искусственного интеллекта на отечественных предприятиях.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания собственных технологических разработок вместо простого импортозамещения.

Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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