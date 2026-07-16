В России рассказали о МиГ-29 с четырьмя флагами

Сбитый украинской С-300 МиГ-29 ВСУ служил в Германии и Польше

Один из истребителей МиГ-29 воздушных сил ВСУ, который выпустили в 1988 году в СССР, успел послужить в Германии и Польше. О самолете с четырьмя флагами, который сбила ракета комплекса С-300, рассказал Telegram-канал «Повернутые на войне».

МиГ-29УБ собрали на Горьковском авиационном заводе в начале 1988 года, а в марте двухместный самолет поступил на вооружение третьей истребительной эскадрильи Военно-воздушных сил (ВВС) ГДР. После объединения Германии самолет оказался в составе 29-й испытательной эскадрильи ВВС ФРГ.

Берлин решил оставить советские самолеты на вооружении, поэтому МиГи модернизировали для интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО. Приведенный к стандартам альянса самолет получил обозначение MiG-29GT (German Trainer).

Истребители эксплуатировали до 2002 года, а в 2003-м списанный самолет передали Польше. Модернизированный в Германии MiG-29GT выполнял задачи в составе 41-й эскадрильи тактической авиации. Именно этот самолет Варшава передала Киеву в 2023 году.

MiG-29GT, который получил бортовой номер 405 «белый», в начале 2024 года был сбит ракетой украинской зенитной системы С-300 в результате дружественного огня.

Ранее в июле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию истребителей Су-30СМ2 и бомбардировщиков Су-34.