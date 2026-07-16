«Качественный скачок»: испытания самоходного миномёта AMPV MTMS

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Армия США проводит испытания AMPV MTMS («модульная башенная миномётная система»), который представляет собой самоходный миномёт, созданный на базе новейшей гусеничной бронированной платформы AMPV от концерна BAE Systems и оснащённый дистанционно управляемым башенным 120-мм комплексом NEMO от финской компании Patria для оказания огневой поддержки войскам.

На текущий момент проект находится на стадии активного войскового тестирования. Система подтвердила способность вести огонь высокой интенсивности, выдавая до 10 выстрелов в минуту с максимальной дальностью поражения до 10 км. Тесты показали возможность стрельбы на ходу и ведения огня в режиме MRSI (одновременный удар по цели несколькими снарядами, при котором мины выпускаются под разными углами и прилетают одномоментно).

AMPV MTMS позиционируется как «качественный скачок вперёд», так как закрытая башня NEMO эффективно защищает экипаж от осколков и позволяет вести огонь прямой наводкой, на что не способны классические самоходные миномёты.

Согласно графикам Пентагона, на конец 2026 – начало 2027 года запланировано принятие финального инженерного решения. В 2027 году ожидается развёртывание предсерийного производства первых партий для проведения войсковых испытаний на батальонном уровне.

При этом до 2028 года действует текущий контракт на серийное изготовление стандартной самоходной установки M1287 с открытым люком (со 120-мм миномётом M121), также размещённой на базе бронемашины AMPV.