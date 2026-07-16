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Три сценария применения Patriot против Су-35С раскрыли

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Фото: Agencja Wyborcza.pl / Reuters
Фото: Agencja Wyborcza.pl / Reuters.

В Польше рассказали о трех возможных сценариях применения ЗРК Patriot

В Польше рассказали о трех возможных сценариях применения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot против вероятных целей, в частности, истребителя Су-35С, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Сценарий А, предполагающий максимальную дальность стрельбы 107 километров, предполагает, что перехватчик летит по наиболее энергетически выгодной траектории — баллистической — навстречу цели.

Согласно сценарию B, предполагающему фланговый перехват на дистанции 64 километра, цель летит параллельно, а перехватчик постепенно разворачивается, тем самым тратя кинетическую энергию на маневры.

Сценарий C, считающийся «худшим», предполагает перехват цели на расстоянии 44 километров «вдогон» или «в зоне, где ракете нужно совершать предельные перегрузки сразу после старта».

Ранее американский портал TWZ заметил, что производство ракет комплексов Patriot на Украине в лучшем случае запустят через очень много месяцев.

Также в июле президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ракет Patriot.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Су-35С
Персоны
Трамп Дональд
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