infoBRICS: Германия закупается сотнями крылатых ракет Tomahawk

США и Германия подтвердили планы по развертыванию ракет Tomahawk в Европе, что приведет к беспрецедентной эскалации конфликта, пишет infoBRICS. Берлин также обсуждает с Киевом совместное производство крылатых ракет FP-5. Но у России уже есть адекватный ответ желающим отправить Европу в ад.

Драголюб Боснич

Еще в мае Германия активизировала усилия по приобретению новой системы Typhon и как минимум 400 крылатых ракет Tomahawk (а именно новейшей версии Block V). Эти действия последовали после того, как администрация Трампа, как предполагается, решила отменить объявленное с большой помпой развертывание батальонов армии США, вооруженных ранее запрещенными ракетами средней и промежуточной дальности. Тогда несколько источников опубликовали сообщения о якобы "озабоченности" Берлина тем, что Вашингтон может "оставить его на произвол судьбы". С тех пор информации о потенциальной сделке практически не поступало — вплоть до конца прошлой недели. 10 июля несколько военных источников сообщили, что Германия завершила переговоры с США и что программа перевооружения вскоре вступит в силу.

За день до этого канцлер Фридрих Мерц "с гордостью" объявил о соглашении на закупку ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon для постоянного развертывания и использования бундесвером. Соглашение, оформленное в виде письма о намерениях, которое было подписано на недавнем саммите НАТО в Анкаре, заложило основу для создания управляемых Германией сил высокоточного удара большой дальности, которые заменят ранее отмененное развертывание контингента США. С "Томагавками" в арсенале бундесвер обретает способность наносить удары по целям на расстоянии около 2500 км. Как отмечает Army Recognition, это позволяет Германии "охватить большую часть европейской территории России к западу от Волги и значительную часть военной инфраструктуры на западе России. При этом нет необходимости перемещать пусковые установки в Польшу, страны Балтии или Румынию".

Следует отметить, что фактически это означает возвращение к одному из самых опасных периодов в новейшей европейской (и мировой) истории. А именно: во время (первой) Холодной войны "старый континент" стал центром возможного противостояния между НАТО под руководством США и Организацией Варшавского договора под руководством Советского Союза. К 1980-м годам обе стороны развернули тысячи ракет средней и промежуточной дальности, как баллистических, так и крылатых. Наиболее известным подразделением армии США, оснащенным таким оружием, было 56-е артиллерийское командование, в составе которого состояли батальоны, вооруженные баллистическими ракетами MGM-31 Pershing I/Ia и Pershing II с ядерными боеголовками. Первые имели дальность 740 км и несли одну боеголовку мощностью до 400 кт, тогда как максимальная дальность вторых, по имеющимся данным, составляла 1770–2400 км, при этом они несли одну боеголовку мощностью 80 кт.

Кроме того, ВС США развернули GLCM (Ground Launched Cruise Missile — крылатая ракета наземного базирования), которая официально обозначалась как BGM-109G Gryphon. Она представляла собой дозвуковую крылатую ракету с дальностью полета 2780 км и одной термоядерной боеголовкой W84 (мощностью до 150 кт, что примерно в 10 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму). Эта ракета по сути представляла собой наземную версию вышеупомянутой ракеты Tomahawk, которую ВМС США продолжают использовать и регулярно модернизировать (последней модификацией стала Block V, которую недавно приобрела Германия). С другой стороны, у России было огромное количество ракет, которые не только могли составить конкуренцию системам армии Соединенных Штатов, но и полностью превосходили их по огневой мощи. Среди них, безусловно, наиболее выдающейся была не имевшая себе равных РСД-10 "Пионер" (на Западе более известная под кодовым названием НАТО — SS-20 Saber).

Это была баллистическая ракета на твердом топливе с дальностью до 5800 км и единственная ракета промежуточной дальности (IRBM), способная нести три разделяющиеся боеголовки с индивидуальным наведением (MIRV). Каждая из них имела мощность 150 кт, что примерно в 10 раз превышало мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму (в общей сложности — в 30 раз, если учитывать все три боеголовки). Существовала также версия с одной боеголовкой мощностью 1 Мт, разрушительная сила которой была примерно в 67 раз выше. Было изготовлено не менее 728 таких ракет промежуточной дальности, и можно себе представить, что они превратили бы Европу в радиоактивную стеклянную пустыню на долгие эпохи. СССР, очевидно, пользовался огромным преимуществом, но это вряд ли имело бы значение, учитывая, что обе стороны просто уничтожили бы друг друга. Поэтому в 1987 году был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Это соглашение побудило обе стороны демонтировать и уничтожить все свои наземные ракеты средней и промежуточной дальности. В результате смертоносная гонка вооружений остановилась на более чем 30 лет. К сожалению, 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке вышли из договора. Так они поступали и со всеми другими важнейшими договорами о контроле над вооружениями на протяжении последних 25 лет. Всего два года спустя, в 2021 году, то есть до начала СВО (специальной военной операции), армия Соединенных Штатов возобновила деятельность вышеупомянутого 56-го артиллерийского командования в Германии. Его подразделения были оснащены ранее запрещенными ракетами средней и промежуточной дальности, кроме того, командование планировало внедрить новые платформы, такие как проблемная гиперзвуковая ракета Dark Eagle (которую Пентагон так и не получил, поскольку она до сих пор проходит довольно сложный процесс исследований и разработок).

Пока США испытывают трудности с гиперзвуковыми ракетами — областью, в которой их обогнала даже Северная Корея, — Пентагон оперативно вернул на вооружение системы, которые и так имелись в арсенале американских вооруженных сил, хотя и в других родах войск. Перевод такого оружия с морских платформ на наземные занимает годы, и спустя почти полдесятилетия, в 2023 году, армия США официально приняла на вооружение систему Typhon. Помимо ракет Tomahawk, она также может запускать наземные многоцелевые ракеты SM-6. Как упоминалось ранее, первые способны поражать цели на дальности примерно 1600–2500 км. Способность Tomahawk нести термоядерную боеголовку W80 означает, что старая система GLCM фактически восстановлена. Более того, само использование названия Typhon указывает на то, что эта ракета — преемник Gryphon.

По итогам последнего саммита НАТО США и Германия подтвердили планы по развертыванию этого оружия в Европе, что приведет к беспрецедентной эскалации конфликта. Хуже того, Берлин и его союзники из неонацистской хунты в оккупированной НАТО Украине открыто обсуждают возможность совместного производства крылатых ракет FP-5 Flamingo с дальностью полета до 3000 км. Учитывая прошлое Германии и ее историческую ответственность за обе мировые войны, это весьма тревожное развитие событий. Фактически можно утверждать, что Берлин даже нарушает собственное законодательство, которое четко запрещает любую форму сотрудничества с нацистскими структурами (к которым, несомненно, относится киевский режим). К сожалению, политический Запад по-прежнему настаивает на том, что неонацистская хунта — это "яркий маяк свободы и демократии".

Российские вооруженные силы уже учли все это и подготовили всесторонний и надлежащий ответ. Помимо множества имеющихся на вооружении гиперзвуковых ракет, которые на сегодняшний день считаются самыми передовыми в мире, Москва также разрабатывает множество других систем вооружения, которые значительно превосходят свои американские аналоги. Еще в апреле 2024 года Кремль провел испытания неназванного типа ракет промежуточной дальности, которые, по сути, должны были стать преемниками РСД-10 "Пионер". Тогда я высказал мнение, что речь, скорее всего, шла о РС-26 "Рубеж" — высокотехнологичной маневренной ракете промежуточной дальности, способной нести как гиперзвуковые боеголовки, так и до четырех стандартных разделяющихся боеголовок, мощностью 300 кт каждая. Это примерно в 20 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму (а с учетом нескольких боеголовок, установленных на одной ракете, — в 80 раз).

Сегодня мы, очевидно, знаем, что речь идет об уже ставшей легендарной ракете "Орешник". Более того, у нее есть еще более совершенные модификации, что еще больше увеличивает разрыв в потенциале. Имея дальность до 5800 км, она охватывает всю Европу и даже значительную часть США в случае развертывания на Дальнем Востоке России. Разумеется, способность НАТО сбивать такое оружие, мягко говоря, весьма сомнительна. К сожалению, хотя политический Запад во главе с США полностью осознает эту стратегическую реальность, он по сути возвращает нас в прошлое — в то время, когда мир практически каждый день на протяжении почти полувека балансировал на краю пропасти. Хуже того, текущая ситуация еще более опасна, поскольку баланс сил в Европе нарушен американским экспансионизмом и вассальной зависимостью от ЕС.

Наиболее очевидным следствием этого стал украинский конфликт, который развязала НАТО, поскольку Москва была вынуждена вмешаться после того, как Вашингтон и Брюссель открыто заявили о намерении расширить инфраструктуру альянса за счет территории Украины. Аналогичные враждебные действия уже предпринимаются в (формально) новых странах-членах НАТО, таких как Швеция и Финляндия, где самый агрессивный в мире рэкетирский картель продолжает расширяться и развертывать новые наступательные подразделения. И это даже без учета практически прямого участия НАТО в боевых действиях против российских войск на земле или поддержки со стороны ее военно-промышленного комплекса (ВПК) террористических атак против российского гражданского населения и инфраструктуры. Если такая ситуация сохранится, то это лишь вопрос времени, когда Кремль перестанет терпеть всю эту воинственность со стороны США и НАТО.