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ЦАМТО

В Польшу доставлены первые мостоукладчики M1110 JAB

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Испытания JAB
Испытания мостоукладчика JAB.
Источник изображения: U.S. Army

ЦАМТО, 15 июля. Агентство вооружений МНО Польши 14 июля сообщило о доставке в страну морским транспортом первой партии унифицированных танковых мостоукладчиков M1110 JAB (Joint Assault Bridge).

Как заявлено, новые мостоукладчики расширят возможности инженерных войск по поддержке операций танковых и механизированных подразделений.

За счет транспортировки моста ножничного типа (HASB) полученные мостоукладчики обеспечивают пропуск бронетехники весового класса MLC 115/120. Пролет HASB разворачивается всего за 3 мин. и позволяет преодолевать водные преграды и суходольные препятствия шириной до 18,3 м. Таким образом, он может обеспечить преодоление препятствий самыми тяжелыми танками M1A2 SEPv3 ВС Польши. Ранее это не позволял сделать ни один из имевшихся в составе ВС Польши мостоукладчиков.

Агентство по вооружениям не раскрыло количество доставленных мостоукладчиков, но, судя по опубликованным фотографиям, их восемь.

Можно предположить, что поставка выполнена в рамках подписанного в январе 2023 года второго межправительственного соглашения стоимостью около 1,4 млрд. долл., предусматривающего поставку 116 танков M1A1 FEP Abrams и сопутствующей техники, включая 8 мостоукладчиков M1074. Танки были доставлены в Польшу к середине 2024 года.

В настоящее время ожидается поставка 17 мостоукладчиков M1074, заказанных в рамках заключенного в апреле 2022 года первого межправительственного соглашения стоимостью 4,75 млрд. долл., которое предполагало приобретение 250 танков M1A2 SEPv3 (их поставки продолжаются и, как ожидается, будут завершены в этом году).

Хотя на момент подписания контракты предусматривалась поставка мостоукладчиков M1074, позднее Минобороны США предложило заменить их машинами в новейшей конфигурации M1110.

Принятие на вооружение мостоукладчиков M1110 JAB обеспечит принятым на вооружение ВС Польши танкам M1 Abrams возможность преодолевать препятствия на местности и без ограничений передвигаться на поле боя. Новые машины отличаются улучшенными техническими характеристиками и унифицированы с бронетехникой, состоящей на вооружении ВС Польши.

Как сообщают западные эксперты, в стандартной комплектации на каждую танковую роту требуется один мостоукладчик. Поскольку ВС Польши приобретают 6 батальонов новых Abrams, то при структуре батальона из четырех рот 24 мостоукладчика будут поставлены в строевые подразделения, а один, вероятно, будет использоваться для обучения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
M1 Abrams
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