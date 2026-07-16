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ВС России получили новую модификацию «Ланцета»

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС.

ВС России получили модификацию барражирующего боеприпаса «Ланцет» с новой антенной

Вооруженные силы (ВС) России получили новую модификацию барражирующих боеприпасов «Ланцет», считает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, модификация российского дрона «оснащена новой антенной, установленной на верхней части фюзеляжа, и представляет собой печатную антенну с перекрещивающимися диполями». Telegram-канал допускает, что антенна предназначена для высокоточного позиционирования по глобальным навигационным спутниковым системам или усиления связи.

В июне Telegram-канал группы компаний ZALA заметил, что бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России впервые применили разведывательно-ударный комплекс «Ланцет» в Мали.

В том же месяце в группе компаний на полях международного военно-морского салона «Флот — 2026» заявили, что барражирующий боеприпас «Ланцет» может при разрыве связи с оператором довести начатую атаку до конца без участия человека.

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