Войти
Flotprom

Сенаторы США не поддержали проект военного бюджета на 2027 год

328
0
0

Сенаторы США не поддержали проект военного бюджета на 2027 год

Сенат Конгресса США при процедурном голосовании не поддержал законопроект, предусматривающий выделение 1,15 трлн долларов на военные нужды в 2027 финансовом году (начнется 1 октября 2026 года).

Как уточняет ТАСС, в поддержку документа высказались 50 сенаторов, против – 46. Для дальнейшего рассмотрения законопроекта требуется 60 голосов.

Здание Капитолия

Wikipedia.org


Представители оппозиционной Демократической партии заявили, что не поддержат выделение этих средств, в частности, в связи с возобновлением боевых действий между США и Ираном. Демократы ранее выступали с решительной критикой действий вашингтонской администрации, касающихся конфликта с исламской республикой.

Законопроекты, касающиеся годового бюджета Пентагона, обычно получают поддержку обеих ведущих американских партий.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с США меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 06:56
  • 0
Комментарий к "Почему православная вера в Российской империи держалась исключительно на штыках"
  • 16.07 06:12
  • 0
Пояснения к "А если сравнить некоторые войны"
  • 16.07 04:46
  • 16300
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 01:47
  • 2
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 15.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Снарядный голод, которого не было: величайшая мистификация Первой мировой"
  • 15.07 13:40
  • 1
На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
  • 15.07 13:27
  • 1
Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ
  • 14.07 18:20
  • 0
Комментарий к "А вы точно основные танки?"
  • 14.07 14:11
  • 4
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"