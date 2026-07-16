«Справятся с «Геранями»: истребитель Rafale оснастили противодроновыми ракетами

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В октябре прошлого года начальник штаба ВВС Франции генерал Жером Белланже настаивал на необходимости оснащения истребителей Rafale и Mirage 2000D RMV недорогими средствами поражения беспилотников-камикадзе, таких как иранский Shahed-136 или российская «Герань», используемых для нанесения массированных ударов в оперативной глубине:
Как он указывал, существует готовое решение – ракеты с лазерным наведением, которые могут быть установлены на французские истребители, пусть они и будут зарубежного происхождения. В то время ВВС США уже интегрировали УРВВ с лазерным наведением APKWS II в свои самолёты F-15, F-16 и A-10 и, как утверждали в Пентагоне, успешно использовали их для поражения БПЛА хуситов.
13 июля Минобороны Франции заявило об успешном проведении испытаний ракет с лазерным наведением с борта истребителей Rafale, использовавшихся для борьбы с беспилотниками. Эти УРВВ входят в состав новой системы противодействия БПЛА, предназначенной для Rafale и получившей обозначение LADAC.
Как указывается, разработка LADAC стартовала 31 декабря с участием компаний Dassault Aviation и Thales в рамках «чрезвычайного запроса». Испытания начались в феврале, в ходе которых оборудование Rafale адаптировалось к стрельбе 68-мм ракетами (из пускового блока TELSON 12 JF), проверялись эффективность обнаружения дронов бортовым радаром RBE2, сопровождение БПЛА и лазерное целеуказание, за которые отвечал подвесной оптико-электронный контейнер Talios.
Запуск 68-мм ракеты с Rafale:
Источник изображения: topwar.ru
Поставки TELSON 12 JF и Talios планируется начать в июле 2026 года.
Новая УРВВ для поражения БПЛА создана на основе семейства управляемых ракет от Thales, разработанных для ударного вертолёта Tiger HAD. Ранее опубликованные данные относительно конфигурации ACULEUS-LG указывают на общую массу 8,8 кг, дальность стрельбы от 1000 до 5000 м, субметровую точность при ведении огня по движущимся или стационарным целям и БЧ, предназначенную для поражения объектов в радиусе примерно 20 м. Однако неясно, как выглядят ТТХ модификации, разработанной для Rafale.
Стандартная для Rafale УРВВ MICA стоит около $1–2 млн долларов, в то время как ACULEUS-LG обходится в $25–40 тыс., что сопоставимо с ценой Shahed.
При этом неясно, была ли адаптирована СУО Rafale, что также было поручено Dassault Aviation. В Минобороны ранее отмечали по этому поводу:
Эффект параллакса состоит в смещении линии визирования относительно реальной траектории снаряда, возникающем из-за того, что пушка и прицельные датчики находятся на расстоянии более метра друг от друга. Поэтому Dassault Aviation получила отдельный контракт: разработчикам необходимо переписать алгоритмы баллистического вычислителя Rafale, чтобы прицельная марка на стекле кабины (ИЛС) учитывала этот «геометрический перекос» в режиме реального времени на критически малых расстояниях.