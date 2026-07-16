«Справятся с «Геранями»: истребитель Rafale оснастили противодроновыми ракетами

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В октябре прошлого года начальник штаба ВВС Франции генерал Жером Белланже настаивал на необходимости оснащения истребителей Rafale и Mirage 2000D RMV недорогими средствами поражения беспилотников-камикадзе, таких как иранский Shahed-136 или российская «Герань», используемых для нанесения массированных ударов в оперативной глубине:

Применение УРВВ MICA стоимостью более миллиона евро для уничтожения БПЛА за несколько тысяч долларов нецелесообразно. Мы должны переходить на недорогие средства противодействия или адаптировать наши системы управления огнём.

Как он указывал, существует готовое решение – ракеты с лазерным наведением, которые могут быть установлены на французские истребители, пусть они и будут зарубежного происхождения. В то время ВВС США уже интегрировали УРВВ с лазерным наведением APKWS II в свои самолёты F-15, F-16 и A-10 и, как утверждали в Пентагоне, успешно использовали их для поражения БПЛА хуситов.

13 июля Минобороны Франции заявило об успешном проведении испытаний ракет с лазерным наведением с борта истребителей Rafale, использовавшихся для борьбы с беспилотниками. Эти УРВВ входят в состав новой системы противодействия БПЛА, предназначенной для Rafale и получившей обозначение LADAC.

Как указывается, разработка LADAC стартовала 31 декабря с участием компаний Dassault Aviation и Thales в рамках «чрезвычайного запроса». Испытания начались в феврале, в ходе которых оборудование Rafale адаптировалось к стрельбе 68-мм ракетами (из пускового блока TELSON 12 JF), проверялись эффективность обнаружения дронов бортовым радаром RBE2, сопровождение БПЛА и лазерное целеуказание, за которые отвечал подвесной оптико-электронный контейнер Talios.

Запуск 68-мм ракеты с Rafale:

Источник изображения: topwar.ru

Поставки TELSON 12 JF и Talios планируется начать в июле 2026 года.

Новая УРВВ для поражения БПЛА создана на основе семейства управляемых ракет от Thales, разработанных для ударного вертолёта Tiger HAD. Ранее опубликованные данные относительно конфигурации ACULEUS-LG указывают на общую массу 8,8 кг, дальность стрельбы от 1000 до 5000 м, субметровую точность при ведении огня по движущимся или стационарным целям и БЧ, предназначенную для поражения объектов в радиусе примерно 20 м. Однако неясно, как выглядят ТТХ модификации, разработанной для Rafale.

Стандартная для Rafale УРВВ MICA стоит около $1–2 млн долларов, в то время как ACULEUS-LG обходится в $25–40 тыс., что сопоставимо с ценой Shahed.

При этом неясно, была ли адаптирована СУО Rafale, что также было поручено Dassault Aviation. В Минобороны ранее отмечали по этому поводу:

Чтобы расправиться с Shahed из пушки, к нему необходимо приблизиться. Это нетривиальная задача, сопряженная с высоким риском. Когда сближаешься с Shahed на очень малую дистанцию, возникает эффект параллакса.

Эффект параллакса состоит в смещении линии визирования относительно реальной траектории снаряда, возникающем из-за того, что пушка и прицельные датчики находятся на расстоянии более метра друг от друга. Поэтому Dassault Aviation получила отдельный контракт: разработчикам необходимо переписать алгоритмы баллистического вычислителя Rafale, чтобы прицельная марка на стекле кабины (ИЛС) учитывала этот «геометрический перекос» в режиме реального времени на критически малых расстояниях.