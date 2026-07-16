Ростех впервые представил комплекс «Паутина» для защиты от дронов промышленных объектов

Презентация продукта состоялась в ходе региональной миссии Госкорпорации в Тверской области

Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) впервые представила комплексную защиту инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, способные в базовом варианте выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилища, электроподстанции и другие. Презентация продукта состоялась в ходе региональной миссии Госкорпорации в Тверской области.

Изделие разработано «РТ-Проектные технологии» в партнерстве с компанией «Стандарт Электрик». Конструкция прошла натурные проверки на сейсмологическую устойчивость. Продолжаются испытания стойкости изделия к попаданию БПЛА разных типов.

«Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для „ловли“ дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час. При этом защита „Паутины“ может быть значительно усилена без дополнительных разработок. Решение позволяет защитить нефтехранилища, топливные терминалы, электроподстанции, склады и другие объекты от большинства дальних беспилотников, применяемых противником. Вместе с другими антидроновыми решениями Ростеха, включая системы электронного подавления и средства кинетического поражения, комплекс обеспечивает высокую гарантию сохранности важной гражданской инфраструктуры», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

«Паутина» может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади. В настоящее время продукт уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса. Защита состоит из несущих колонн, силовой сети и опор. Собирается только на болтовых соединениях и не требует сварки, что позволяет производить монтаж в стесненных условиях и при повышенной пожароопасности. Это снижает расходы, повышает скорость и безопасность монтажа.

«Наша комплексная защита от БПЛА может применяться на объектах любой сложности за счет возможности быстрой разработки и выпуска дополнительных элементов. Все металлоконструкции получают заводскую антикоррозийную защиту путем горячего цинкования. Это избавляет заказчика от необходимости окрашивать конструкции при монтаже и в процессе эксплуатации, что существенно снижает расходы и продлевает жизненный цикл изделий. Также в стоимость продукта включен полный пакет проектной документации. Такие подходы делают наше решение не только надежным, но и максимально выгодным», — сказал гендиректор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

На этой неделе в Твери проходит региональная миссия Госкорпорации Ростех, организованная по инициативе губернатора Тверской области Виталия Королева. Предприятия Корпорации представляют широкий спектр высокотехнологичных разработок — от электрозарядной инфраструктуры и роботизированных решений до современного медицинского оборудования и цифровых платформ. В миссии участвуют «Высокоточные комплексы», «Технодинамика», «Росэл», «РТ-Проектные технологии», а также КАМАЗ, КРЭТ, СТАН, УВЗ и другие организации Ростеха. Цель мероприятий — обсудить перспективные направления сотрудничества, охватывающие промышленность, здравоохранение, транспортную инфраструктуру, цифровую трансформацию, общественную безопасность и т. д.