США не выполнили план по наращиванию производства 155-мм артиллерийских снарядов

ЦАМТО, 15 июля. Генеральный инспектор Минобороны США заявил, что СВ США не достигли целевого показателя по выпуску 155-мм артиллерийских снарядов в объеме 100 тыс. ед. в месяц.

Программа наращивания производства была запущена после начала боевых действий на Украине в 2022 году для восполнения запасов боеприпасов, переданных Киеву. В 2024 году СВ США поставили цель увеличить выпуск 155-мм снарядов с 14 тыс. до 100 тыс. ед. в месяц к октябрю 2025 года.

По состоянию на март 2026 года месячный выпуск составлял около 36 тыс. снарядов, что значительно ниже целевого показателя. Целевой срок достижения 100 тыс. ед. в месяц был перенесен с октября 2025 года на середину 2026 года, но в этот срок заявленные показатели не были достигнуты.

Основной причиной срыва стала неспособность завода в Мескайте (шт.Техас) начать выпуск снарядов, соответствующих спецификациям СВ США. Предприятие, управляемое General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), по контракту на сумму 469 млн. долл. должно было обеспечить три производственные линии по выпуску 30 тыс. снарядов в месяц.

Согласно докладу, без завода в Мескайте три других предприятия по производству корпусов снарядов достигнут суммарной мощности лишь 71 тыс. ед. в месяц к сентябрю 2026 года, или 71% от целевого показателя.

В период с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года СВ США израсходовали 4,5 млрд. долл. на производство 155-мм снарядов. Инспекция отметила, что отставание возникло из-за того, что подрядчик закупил непротестированное оборудование.

Генеральный инспектор заключил, что дефицит производства может повысить "риск невыполнения оперативных потребностей США, союзников и стран-партнеров в потенциальных будущих конфликтах".

Инспекция рекомендовала СВ США пересмотреть контракт с заводом в Мескайте, изучить возможность возврата средств и найти альтернативные источники восполнения дефицита снарядов. При этом инспекторы указали, что планы СВ США лишены достаточной детализации и сохраняется неопределенность в отношении способов достижения целевых показателей.