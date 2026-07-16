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РИА Новости

На голову выше: в зоне СВО готовятся применить серьезный козырь

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Авиация ВКС России в рамках учения ядерных сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями ракет "Кинжал"
Авиация ВКС России в рамках учения ядерных сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями ракет "Кинжал".
Источник изображения: © Минобороны России/MAX

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В войска поступила партия истребителей Су-30СМ2, а также истребителей-бомбардировщиков Су-34М. Эти самолеты тактической авиации создавались с учетом опыта СВО и всех особенностей современной войны. О том, чем примечательны последние модификации "сушек", — в материале РИА Новости.

Превосходство в воздухе

Несмотря на беспрецедентное экономическое давление Запада, Россия продолжает производить сложную военную технику и исправно поставлять ее в строевые части Воздушно-космических сил (ВКС). Тактическая авиатехника в зоне СВО работает на износ, и любой новый самолет — буквально на вес золота. К тому же многие машины в последнее время серьезно эволюционировали.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации

Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

Основные истребители ВКС — Су-30СМ и Су35С. Главная задача "тридцать пятого" — борьба с авиацией противника. Двухместная "тридцатка" более универсальна: способна наносить удары по наземным и морским целям, вести разведку, выдавать целеуказание другим самолетам. В процессе модернизации машина приобрела ряд новых возможностей.

Основное отличие Су-30СМ2 от базового Су-30СМ — обновленный бортовой радиолокационный комплекс "Ирбис" с пассивной фазированной решеткой, обнаруживающий воздушные цели на дистанции до 400 километров (против 140 у предшественника). Кроме того — мощные двигатели АЛ-41ФС1 с отклоняемым вектором тяги — такие же, как на Су-35С. Теперь самолет может применять высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей на значительно большей дальности.

Техники и пилот многоцелевого истребителя Су-30СМ на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции

Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

В арсенале — современные управляемые дальнобойные ракеты, позволяющие поражать цели, не заходя в зону действия ПВО. Улучшены оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс и средства радиоэлектронного противодействия (РЭП), что повышает ситуационную осведомленность и защищенность экипажа. Проще говоря, самолет стал летать быстрее, видеть дальше и бить больнее.

И это очень кстати. Украина наращивает поставки западных самолетов, чтобы попытаться отвоевать небо: прежде всего за счет французских "Миражей" и американских F-16. Обновленные российские машины на голову их превосходят по характеристикам. Вдобавок летчики за время СВО наработали богатый опыт борьбы с вражеской авиацией, чего нельзя сказать о противнике, не одержавшем в ходе конфликта ни одной подтвержденной воздушной победы.

Ударник и разведчик

Истребитель-бомбардировщик Су-34 — рабочая лошадка ударной авиации ВКС. Надежный, тяжеловооруженный и достаточно маневренный, чтобы уклоняться даже от ракет ЗРК Patriot. Сегодня главный "аргумент" этих машин — тяжелые авиабомбы с модулями планирования и коррекции, применяемые вне зоны действия вражеской ПВО. Противник до сих пор не нашел того, что можно противопоставить этому оружию.

Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации

Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

Модернизированная версия Су-34М получила возможность использовать сменные контейнеры с аппаратурой для разных видов разведки: оптико-электронной (УКР-ОЭ), радиотехнической (УКР-РТ) и радиолокационной (УКР-РЛ). Это позволяет самостоятельно обнаруживать наземные, морские и воздушные цели на значительно большем расстоянии, чем раньше. Су-34М способен выполнять функцию воздушного командного пункта, выдавая целеуказание другим самолетам и координируя их действия.

Дальность полета увеличилась благодаря более экономичным двигателям АЛ-31ФМ2. Также расширился арсенал высокоточных боеприпасов, в том числе за счет ракет Х-47М2 "Кинжал". Прежде в ВКС носителем этого оружия были только МиГ-31К.

Охотник на дроны

В июле в воздух впервые поднялся опытный учебно-боевой самолет Як-130М. Первый полет продлился 50 минут. Машина штатно выполнила все маневры на высотах до двух тысяч метров и на скоростях около 600 километров в час. Впереди — цикл летных испытаний, государственная приемка, запуск в серию и постановка на вооружение. В перспективе это идеальный перехватчик дронов самолетного типа.

Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе

Источник изображения: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация

Многофункциональная РЛС с активной фазированной решеткой Х-диапазона выявляет малозаметные воздушные цели на удалении до 45 километров. Подвесной мультиспектральный оптико-электронный комплекс СОЛТ-130К засекает цели самолетного типа на 55-65 километрах, а малоразмерные БПЛА — на 18-25. Для охоты на беспилотники машина получит управляемые реактивные снаряды С-8Л и ракеты "Игла-В".

Оригинальный Як-130 — основной учебно-боевой самолет ВКС. На нем тренируются будущие летчики-истребители, истребители-бомбардировщики, штурмовики. Однако он может выполнять и боевые задачи. В строю на сегодняшний день — более ста машин.

Таким образом, Россия продолжает активно обновлять авиапарк ВКС. Авиация стала весомым преимуществом Вооруженных сил. А в условиях, когда противник испытывает острую нехватку зенитных ракет, эту карту уже ничем не перебить.

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