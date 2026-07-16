Минобороны США засекретило технологии производства комплексов Patriot и компонентов к ним

ЦАМТО, 15 июля. Технологии производства полного цикла ЗРК Patriot, включая проектирование, выпуск компонентов, ПО и результаты испытаний, хранятся в США под грифом секретности, выяснило агентство "РИА Новости", изучив документы Пентагона.

Критические технологии связаны, прежде всего, с проектированием, а также с данными о разработке и производстве отдельных компонентов, следует из изученных "РИА Новости" документов.

При этом секретность касается не только самих ракет, но и всей технологической "начинки" комплекса: ноу-хау, характеристик эффективности, результатов испытаний и конструкции головок самонаведения. Часть этих сведений имеет гриф вплоть до уровня "секретно".

В Пентагоне опасаются, что попадание такой информации к технологически развитому противнику поможет ему разработать средства противодействия Patriot или "создать систему со схожими возможностями".

При этом США разрешили локализацию производства ракет для Patriot в двух странах. В частности, Япония выпускает по лицензии США ракеты модификации PAC-3, а в Германии разворачивается производство ракет модификации GEM-T, отмечает "РИА Новости".

Согласно бюджету армии США, стоимость одного полного комплекса Patriot оценивается примерно в 1,1 млрд. долл.

По открытым данным, в США насчитывается около 15 батальонов Patriot (примерно 60 батарей). В Европе такие системы есть на вооружении Германии, Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции. Однако их общий парк заметно меньше американского и оценивается в несколько десятков батарей. Украина, по разным оценкам, к настоящему моменту получила от 7 до 10 батарей ЗРК Patriot, сообщает агентство.