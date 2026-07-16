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ЦАМТО

Бельгия и Нидерланды поставят минные тральщики ВМС Болгарии

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Источник изображения: Фото: mod.bg

ЦАМТО, 15 июля. Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов подписал с главами военных ведомств Бельгии и Нидерландов меморандум о взаимопонимании по вопросу приобретения семи тральщиков-искателей мин (ТЩИМ).

Как сообщило Минобороны Болгарии, церемония подписания меморандума состоялась в рамках саммита НАТО в Анкаре (Турция). Со стороны Бельгии и Нидерландов документ подписали главы военных ведомств Тео Франкен и Дилан Йешилгез-Зегериус.

Как заявлено, поставка семи тральщиков из состава ВМС Бельгии и Нидерландов повысит возможности Болгарии в области морской обороны. Корабли будут применяться в составе Черноморской военно-морской группы противоминной обороны.

Несколько ранее министр обороны Димитар Стоянов вместе с министрами обороны Румынии и Турции Раду Мируджа и Яшаром Гюлером подписали поправки к меморандуму о взаимопонимании между Болгарией, Румынией и Турцией о создании Черноморской военно-морской группы противоминной обороны. Они предполагают внесение новой задачи для группы, связанной с разведкой и наблюдением, а также защитой важных объектов подводной инфраструктуры.

Соглашение включает передачу четырех тральщиков класса "Флауэр" из состава ВМС Бельгии и трех тральщиков класса "Алкмаар" из состава ВМС Нидерландов. Оба тральщика основаны на проекте минно-трального корабля класса "Трипартит" разработанного совместно Бельгией, Нидерландами и Францией.

Как заявлено, приобретаемые корабли повысят возможности ВМС Болгарии по обнаружению и обезвреживанию морских мин и поддержат усилия по защите морских путей сообщения в Черном море. Поставка тральщиков является продолжением ранее реализованного приобретения для ВМС Болгарии двух кораблей класса "Трипартит" из состава ВМС Нидерландов. Межправительственное соглашение о поставке данных кораблей было подписано в ноябре 2019 года. Стоимость двух тральщиков составила 1,996 млн. евро (2,2 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2025 года Министерство обороны Бельгии сообщило о намерении властей Бельгии и Нидерландов безвозмездно передать Военно-морским силам Болгарии семь тральщиков-искателей мин класса "Трипартит".

Правительство Бельгии одобрило предложение Министерства обороны о передаче 12 сентября 2025 года. Болгария возьмет на себя расходы по восстановлению кораблей до состояния готовности к боевому применению. Тральщики будут переданы в течение 2027-2028 гг.

Власти Нидерландов заявили о намерении присоединиться к данной инициативе. Учитывая важность усиления потенциала противоминной обороны в Черноморском регионе, страны договорились о передаче четырех бельгийских и трех голландских ТЩИМ, включая запасные части и тренажер.

Передача кораблей будет осуществляться при соблюдении определенных условий. Болгария будет нести ответственность за финансирование их ввода в эксплуатацию и технического обслуживания. Работы будут осуществляться, по возможности, преимущественно через бельгийских подрядчиков.

Болгария также окажет необходимую помощь Украине в подготовке экипажей тральщиков класса "Трипартит". В июне 2025 года Бельгия и Нидерланды передали Украине первые два ТЩИМ данного типа из трех запланированных к поставке. Третье судно было передано в июне 2026 года.

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