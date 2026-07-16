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ЦАМТО

Rheinmetall осуществил первую поставку боеприпасов на Украину с завода в Унтерлюсе

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 июля. Немецкий концерн Rheinmetall AG приступил к поставкам на Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов с нового производственного комплекса, расположенного в Унтерлюсе (Нижняя Саксония).

Это предприятие является крупнейшим в Европе заводом по выпуску артиллерийских снарядов. Завод в Унтерлюсе был официально открыт 27 августа 2025 года. Пробное производство артиллерийских снарядов было начато во втором квартале 2025 года. Комплекс включает два корпуса: один – для производства 155-мм снарядов, второй – для сборки, снаряжения и упаковки боеприпасов. Проектная мощность на полной загрузке (запланирована к 2027 году) составляет до 350 тыс. снарядов калибра 155 мм в год.

Отличительной особенностью предприятия является высокая степень автоматизации технологических процессов, что позволяет обеспечивать выпуск указанных объемов при численности персонала порядка 40 человек в смену.

По заявлению председателя правления Rheinmetall Армина Паппергера, в 2026 году предприятие планирует произвести не менее 150 тыс. снарядов.

Поставки осуществляются по рамочному контракту, заключенному 20 июня 2024 года между Rheinmetall и Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов общей стоимостью до 8,5 млрд. евро. Основным покупателем выступает Германия, передающая часть боеприпасов Украине. В заказе также участвуют Нидерланды, Эстония и Дания.

Дополнительно 30 июня 2026 года Rheinmetall сообщил о получении прямого контракта от Украины на поставку пятизначного количества 155-мм артиллерийских снарядов и метательных зарядов. Стоимость контракта находится в диапазоне высоких двузначных значений в миллионах евро и будет учтена во II квартале 2026 года. Исполнение заказа предусмотрено к I кварталу 2027 года. Производство по данному заказу начато на предприятии концерна в Испании.

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Страны
Германия
Дания
Испания
Нидерланды
Украина
Эстония
Компании
Rheinmetall
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