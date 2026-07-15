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Россия начала печатать ракетные двигатели: 40% деталей РД-191 делают на 3D-принтерах

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РД-191  используется в «Ангаре-1.2» и «Ангаре-А5»

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге «Роскосмос» озвучил интересные подробности о развитии отрасли. Например, в госкорпорации сообщили, что уже около 40% деталей двигателя РД-191 изготавливаются с использованием 3D-печати. Это позволяет ускорить производство, снизить количество технологических операций и повысить гибкость изготовления сложных компонентов. РД-191 — один из самых современных российских жидкостных ракетных двигателей, разработанный НПО «Энергомаш» специально для семейства ракет-носителей «Ангара». Он используется в «Ангаре-1.2» и «Ангаре-А5».

Изображение сгенерировано Grok

Источник изображения: ixbt.com


В «Роскосмосе» сообщили, что за последние пять лет предприятия отрасли полностью заместили импорт примерно по 30 видам материалов, которые используются при создании космической техники. Кроме того, в России разработан первый отечественный всепогодный радиолокатор с фазированной антенной решеткой для спутников дистанционного зондирования Земли. Такая аппаратура позволяет получать изображения поверхности независимо от облачности и времени суток.

В пилотируемой космонавтике также продолжается модернизация оборудования. Бортовая электроника российских космических кораблей теперь оснащается микроэлектронными модулями нового поколения, изготовленными с использованием технологии трехмерной сборки кристаллов памяти.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
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