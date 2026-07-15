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IXBT.com

В России создали установку для производства микросхем с микронной точностью

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Специалисты МГТУ «СТАНКИН» совместно с компанией «Совтест АТЕ» разработали автоматическую установку для монтажа полупроводниковых кристаллов. Оборудование уже вышло на этап промышленного производства. Разработка создана сотрудниками молодежной Лаборатории разработки оборудования для производства электронной компонентной базы МГТУ «СТАНКИН» вместе с индустриальным партнером — курской компанией «Совтест АТЕ».

Изображение сгенерировано ChatGPT

Источник изображения: ixbt.com


Новая установка предназначена для одного из наиболее сложных этапов производства микросхем — высокоточного монтажа полупроводниковых кристаллов. Для достижения необходимой точности инженеры объединили технологии компьютерного зрения и прецизионную механику, что позволило выполнять операции с точностью до нескольких микрон.

Разработчики рассчитывают, что новая установка позволит российским предприятиям расширить использование отечественного оборудования при производстве электронной компонентной базы и снизить зависимость отрасли от зарубежных технологий.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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