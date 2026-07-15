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Деловая газета "Взгляд"

Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз

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Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз
Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз.
Источник изображения: @ Rota/ZUMA/Global Look Press

Британское правительство направит почти 35 млрд долларов на масштабное обновление ключевых военно-морских баз страны в течение ближайшего десятилетия.

Правительство Британии выделит 26 млрд фунтов стерлингов (34,8 млрд долларов) на обновление трех военно-морских баз. В британском Минобороны отметили, что это станет рекордным объемом инвестиций в морскую инфраструктуру со времен окончания холодной войны, пишет ТАСС.

В ближайшие десять лет базы Клайд, Девонпорт и Портсмут "получат новые причалы и модернизированную инфраструктуру". Масштабная программа призвана существенно усилить потенциал флота.

Кроме того, оборонное ведомство направит более 240 млн фунтов на поддержание боеготовности Королевских ВВС. Также на два года продлен контракт с Boeing Defence UK на сумму 115,2 млн фунтов. Эти средства предназначены для технического обслуживания девяти морских патрульных самолетов P-8 Poseidon, базирующихся в Шотландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Лондон запланировал направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных беспилотников.

Ранее Британия вместе с девятью европейскими странами договорилась о создании совместного военно-морского соединения. До этого британские власти утвердили программу модернизации вспомогательного флота ВМС.

Тимур Шайдуллин

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Страны
Великобритания
Продукция
P-8 Poseidon
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Boeing
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БПЛА
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