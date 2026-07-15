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В Париже показали танк с «мангалом»

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

На параде в Париже показали танк Leclerc с «мангалом»

Модернизированный танк Lecrerc вооруженных сил Франции, который получил антидроновый экран, показали на параде в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

На трансляции, которую вела пресс-служба Елисейского дворца, можно заметить один танк на трале. Модернизированная машина получила дополнительные модули брони на бортовых экранах, а корму корпуса и башни прикрыли решетчатыми экранами. Защиту крыши башни усилили «мангалом».

Серийное производство Leclerc стартовало в 1992 году. До 2010-х годов французская машина оставалась самым дорогим основным танком в мире. «Леклерк» вооружен гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров и пулеметами.

В июне армия Франции представила модернизированный Leclerc XLR с антидроновым «мангалом». Прототип защитной конструкции разработал технический отдел вооруженных сил. Изделие выпускает концерн KNDS France.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Leclerc
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