Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем

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Учебно-тренировочный самолет Spectra Tango, разрабатываемый российским холдингом S7 Group, впервые поднялся в воздух с российским двигателем. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Spectra PV-10 Tango является российским легким самолетом, разрабатываемым компанией Spectra Aircraft совместно с Сибирским НИИ авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА). Впервые самолет поднялся в воздух в 2024 году, но с бельгийским двигателем UL Power 520is мощностью 200 л.с. Затем самолету улучшили характеристики и установили уже отечественный поршневой двигатель АПД-520 «Лидер», разработанный специалистами S7 Group.

Вот с этим российским двигателем и состоялся первый полет самолета, начаты сертификационные испытания. В воздух ремоторизированный Tango поднял летчик-испытатель первого класса СибНИА Владимир Барсук. Полет продлился недолго, самолет совершил взлет, сделал круг и успешно совершил посадку. Все прошло в штатном режиме.

Spectra PV-10 Tango — легкомоторный четырехместный учебно-тренировочный самолет, предназначенный для первоначальной подготовки пилотов гражданской авиации и авиации общего назначения. Также может быть использован в частных целях. Серийное производство по начальным планам должно было стартовать в конце этого — начале следующего года. Изменились ли планы компании-разработчика, информации нет.