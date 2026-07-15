Норвежская Glamox нацелилась на оборонный рынок

Норвежская компания Glamox, специализирующаяся на осветительном оборудовании, договорилась о покупке британской компании Consolite Technology. Как отмечает Marine Link, таким образом Glamox расширит свой бизнес в сфере морских и оборонных технологий за счёт специализированных решений в области военного освещения и оптической связи.

Consolite разрабатывает системы военного освещения и оптической связи для флота. В её портфеле – технологии ночного видения, военные системы LiFi (беспроводная технология передачи данных, использующая световые волны – видимый спектр, инфракрасное или ультрафиолетовое излучение – вместо традиционных радиочастот) и специализированные осветительные решения для оборонной сферы.

Завод Glamox в Бремене Weser Kurier

Британская компания также является поставщиком для важнейших проектов Королевского военно-морского флота Великобритании, включая закупку фрегатов класса "Тип-31" и другие кораблестроительные программы.

После завершения сделки Consolite станет частью дивизиона Glamox Marine, Offshore & Wind и будет тесно сотрудничать с MARL International. Компании планируют объединить технологии и компетенции, а также использовать синергию в области инженерии, закупок, производства и коммерческих операций.

"Оборонная отрасль – стратегически важное направление роста для Glamox, и это приобретение – ещё один важный этап в реализации нашей стратегии развития, – отметила Астрид Симонсен Йос, генеральный директор группы Glamox. – Consolite обладает уникальными технологиями и налаженными связями с клиентами, которые идеально дополняют наши существующие возможности. Вместе с MARL мы объединяем наше инженерное мастерство, инновационные технологии и глубокое понимание критически важного освещения, чтобы предлагать заказчикам в морской и оборонной сферах ещё более ценные решения".

В свою очередь гендиректор Consolite Technology Ник Райс заявил, что присоединение к Glamox открывает для компании новую увлекательную главу.

"Наши компании разделяют приверженность инженерному совершенству, инновациям и долговременным отношениям с клиентами. Вместе мы объединим свои сильные стороны, чтобы разрабатывать ещё более совершенные решения для заказчиков в оборонной сфере, опираясь на компетенции и преданность наших сотрудников", – заключил он.