Бессильный блеф: смогут ли США уничтожить военный потенциал Ирана

Несмотря на яростные заявления Трампа, Тегеран сохраняет возможность контролировать Ормузский пролив

Американцы не смогут уничтожить военный потенциал Ирана, позволяющий ему держать под контролем Ормузский пролив, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Их возможности в регионе ограничены наличием у исламской республики противокорабельных ракет и беспилотников. 14 июля ВС США предприняли новую волну атак, применив высокоточные боеприпасы и — впервые — безэкипажные катера. Иран, в свою очередь, нанес удары по американским союзникам на Ближнем Востоке.

США предприняли очередную атаку против Ирана

Дональд Трамп заявил, что США уничтожают весь потенциал Ирана, связанный с контролем над Ормузским проливом. В ночь на 14 июля американские вооруженные силы завершили новую волну атак по иранским объектам. Как сообщили в центральном командовании ВС США (CENTCOM), в течение пяти часов удары наносились по городам Буширу, Чахбехару, Джаску, Конараку и Бендер-Аббасу, а также по острову Абу-Муса.

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В CENTCOM уточнили, что высокоточные боеприпасы применялись против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, морских объектов.

В ходе атак американцы впервые использовали безэкипажные катера-камикадзе. Аппараты Corsair вошли в порт военно-морской базы Бендер-Аббас и нанесли удар по объекту технического обслуживания подводных лодок и кораблей. В Центральном командовании заявляют, что объект был выведен из строя, благодаря чему Иран лишился возможности атаковать суда в регионе.

Очередную серию ударов по иранским объектам Трамп анонсировал 13 июля. По его словам, исламская республика не выполнила договоренности по меморандуму. Глава Белого дома также объявил, что США возобновляют морскую блокаду Ирана в Ормузском проливе.

В ответ иранские силы атаковали объекты США и их союзников на Ближнем Востоке. 14 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по оружейным складам, центру спутниковой связи и жилому комплексу, где размещаются американские военнослужащие.

По данным иранского телеканала Press TV, армия исламской республики нанесла удары дронами-камикадзе по системам связи ВС США, топливным складам, системе ПВО Patriot, диспетчерской вышке и складу боеприпасов в Кувейте. Сообщалось также, что ВМС республики атаковали американское судно, эта информация не подтверждена.

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Минобороны ОАЭ сообщило, что иранские крылатые ракеты поразили танкеры «Момбаса» и «Аль-Бахия» Эмиратов в южной части Ормузского пролива, в пределах территориальных вод Омана. Погиб член экипажа, ранения получили восемь человек.

Какими силами в регионе располагают США и Иран

Группировка США в Персидском заливе насчитывает примерно 20 кораблей, в том числе две авианосные ударные группы и около 15 эсминцев типа Arleigh Burke. Американцы могут использовать крылатые ракеты Tomahawk с эсминцев и подводных лодок, а также авиацию — стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и истребители F-35 и F-15, применяющие крылатые ракеты и управляемые бомбы.

Точная численность и состав сил Ирана в районе Ормузского пролива не известны. Однако республика располагает мобильными береговыми противокорабельными ракетными комплексами, которые способны простреливать практически весь пролив, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Также у Ирана есть баллистические ракеты с головками самонаведения, которые могут поражать цели на дальности до 150–300 км. Целеуказание для них могут давать разведывательные беспилотники, однако они рискуют быть сбитыми.

Кроме этого, Иран может применять дроны-камикадзе типа «Шахед» с оптико-электронными системами и с системой связи в реальном времени.

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— И, наконец, если применение этих вооружений не даст нужного результата, Иран может попытаться заблокировать полностью Ормузский пролив просто классическим способом постановки мин, — пояснил Дмитрий Корнев. — Однако в этом случае пролив будет недоступен и для самой исламской республики.

Штаты будут стремиться уничтожить ракетный, беспилотный и морской потенциал Ирана. Вместе с тем американское командование вряд ли рискнет подводить эсминцы вплотную к побережью, где они окажутся в зоне поражения береговых противокорабельных ракет и беспилотников, полагает Дмитрий Корнев. Поэтому возможности США по противодействию Ирану будут достаточно ограниченными.

Есть ли у США возможности уничтожить военный потенциал Ирана

Если американцам до сих пор не удалось уничтожить военный потенциал Ирана, то вряд ли они смогут сделать это и сейчас, полагает востоковед Кирилл Семенов. Военное производство продолжается, и даже то, что американцы смогли уничтожить в ходе активных боевых действий, было компенсировано, указал эксперт. У исламской республики возникли проблемы с корабельным составом, но это не главная ее ударная сила. Для атак на танкеры и другие суда используются в первую очередь беспилотники.

Фото: Global Look Press/Iranian Army Office/Keystone Press Agency Источник изображения: iz.ru

Подводя итоги новой серии ударов, Дональд Трамп заявил, что Иран утратил большую часть возможностей по производству вооружений. По его оценке, уничтожено около 84% соответствующих мощностей.

— Ранее были иные оценки — что ракетный потенциал Ирана на 75% сохранился, — пояснил Кирилл Семенов. — После массированных ударов они пришли к выводу, что операции не достигли своих целей. Когда они успели уничтожить всё остальное, сказать сложно.

Для того чтобы Иран мог держать контролем Ормузский пролив, ему даже не нужны какие-то высокотехнологичные вооружения вроде противокорабельных ракет, отметил эксперт. Чтобы развернуть гражданское судно, достаточно беспилотников, которых у Ирана много.

Роман Крецул