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РИА Новости

Бойцы "Севера" установили на робот "Курьер" огнеметную систему

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Бойцы группировки «Центр» осваивают новый наземный гусеничный роботизированный комплекс НРТК «Курьер»
Бойцы группировки «Центр» осваивают новый наземный гусеничный роботизированный комплекс НРТК «Курьер».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

РИА Новости: ВС России установили на робот "Курьер" систему из пяти огнеметов

БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Систему из пяти огнеметов, способную выжигать позиции противника с дистанции до 800 метров, установили бойцы группировки войск "Север" на российский наземный робототехнический комплекс "Курьер", рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем 11-го корпуса группировки с позывным Белый.

НРТК "Курьер" - многоцелевая дистанционно управляемая гусеничная платформа, применяемая в зоне СВО для доставки грузов, эвакуации раненых и разминирования.

"Это уже всем известный НРТК "Курьер". На него установлена огнеметная система в виде ручных огнеметов, которые непосредственно работают по позициям противника", - рассказал Белый.

По его словам, новое решение отличается от заводской комплектации, где предусмотрены крупнокалиберные пулеметы или автоматические гранатометы. На робот установили пять ручных огнеметов, способных работать на более короткой дистанции, но при этом полностью уничтожать цель.

"На данном проекте мы установили огнеметы в количестве пяти штук, у которых дистанция поражения порядка 700-800 метров прицельно. При попадании огнемет непосредственно выжигает позиции противника", - добавил оператор.

По его словам, новая установка уже прошла успешные испытания и применялась в бою как зимой, так и весной. Белый также отметил, что, помимо огнеметной системы, на "Курьер" устанавливают дымовые завесы, что позволяет скрыть маршрут движения техники и защитить пехоту.

"В штатной комплектации завода предусмотрено две линии с двух сторон НРТК "Курьер". То есть в каждую часть устанавливается по пять дымов. Они зажигаются и по маршруту движения сбрасываются на определенной дистанции, что способствует закрыванию позиций и продвижению пехоты", - пояснил он.

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