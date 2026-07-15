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ЦАМТО

BAE Systems поставит корабельные АУ Bofors 40 Mk.4 ВМС Бразилии

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Bofors 40 Mk4 Источник: BAE Systems.

ЦАМТО, 14 июля. Командование ВМС Бразилии подписало с британской компанией BAE Systems контракт на поставку двух 40-мм корабельных артиллерийских установок Bofors 40 Mk.4 в рамках программы приобретения патрульных кораблей (Pronapa).

Стоимость продажи и сроки поставки систем вооружения не раскрываются. На вооружении ВМС Бразилии уже имеется несколько десятков 40-мм АУ Bofors 40.

Bofors 40 Mk.4 – это компактная и легкая корабельная артиллерийская установка, предназначенная для поражения воздушных, наземных и надводных целей. Она может вести стрельбу боеприпасами различных типов, в зависимости от угрозы.

Масса компактной башенной установки Bofors 40 Mk.4 (включая боеприпасы) не превышает 2,3 т, скорострельность – 300 выстр./мин., диапазон углов наведения по вертикали – -20/+80 град., максимальная дальность стрельбы – 12,5 км, начальная скорость боеприпаса – 1012 м/с, живучесть ствола – 5000 выстр., боекомплект превышает 100 выстрелов.

Опционально АУ может оснащаться телекамерой, РЛС измерения дульной скорости боеприпасов. Система обеспечивает высокую скорость стрельбы и возможность переключения между типами боеприпасов, в числе которых имеется программируемый многоцелевой 3P. Программируемые 40-мм боеприпасы 3P обеспечивают максимальную гибкость и эффективность, поскольку могут быть запрограммированы на шесть различных режимов срабатывания.

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Страны
Бразилия
Компании
BAE Systems
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