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На воду спустили четвертый средний морской танкер проекта 23130

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Во вторник, 14 июля, на Невском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду средний морской танкер "Алексей Шеин", заказанный Минобороны РФ для ВМФ. Это уже третье серийное (четвертое по счету) судно проекта 23130, предназначенное для российского флота.

Как уточнили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, танкер, заложенный в марте 2023 года, назван в честь первого русского генералиссимуса Алексея Семеновича Шеина (1652–1700), сподвижника Петра I. Он участвовал в Крымских и Азовском походах русской армии, в строительстве первой морской гавани в Таганроге, был главнокомандующим армии и главой Иноземского приказа.

Средний морской танкер "Алексей Шеин"

ОСК


Танкер проекта 23130 – однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить в северных широтах. Судно предназначено для перевозки как горючего для боевых кораблей, так и авиационного топлива и продуктов питания. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.

Танкер может без швартовки к другому судну или кораблю передавать или принимать несколько видов жидких грузов: дизельное топливо, мазут, керосин, масло, воду, а также принимать, хранить, транспортировать и передавать сухие грузы (продовольствие, шкиперское и техническое имущество) с помощью системы траверзной передачи грузов в море.

Длина танкера проекта 23130 – 130 метров, ширина – около 21 метра, максимальная скорость хода – 16 узлов. Автономность – 60 суток. Экипаж – 24 человека.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
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