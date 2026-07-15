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ЦАМТО

Бразилия откладывает спуск на воду первой АПЛ, как минимум, до 2038 года

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Alvaro Alberto
Alvaro Alberto.
Источник изображения: wikipedia

ЦАМТО, 14 июля. Бразилия перенесла сроки ввода в строй атомной подводной лодки с ядерной энергоустановкой Alvaro Alberto в состав ВМС на 2038 год в связи с нехваткой финансовых ресурсов и отсутствием долгосрочного бюджетного планирования.

Согласно официальному уведомлению, направленному Министерством обороны Бразилии в палату депутатов, передача головной многоцелевой подводной лодки с ядерной энергетической установкой (SSN) Alvaro Alberto ВМС Бразилии в рамках Программы развития подводных лодок PROSUB (Programa de Desenvolvimento de Submarinos) перенесена по новому план-графику, как минимум на четыре года, на 2038 год по сравнению с ранее заявленным ориентиром (2034 год).

В документе отмечается, что регулярная "недоступность финансовых ресурсов и отсутствие предсказуемости бюджетного финансирования" оказывают прямое влияние на темпы реализации программы и сроки постройки головной атомной подводной лодки, что стало основанием для пересмотра календарного плана работ.

ВМС Бразилии указывают, что ограниченность ассигнований и колебания бюджетного финансирования по линии долгосрочных оборонных программ затрудняют заключение и исполнение контрактов на критически важное оборудование и услуги по ядерному энергетическому блоку, корпусу и общекорабельным системам подводной лодки Alvaro Alberto.

Отмечается, что для стратегических программ длительного цикла, к числу которых относится PROSUB, стабильная и предсказуемая бюджетная линия названа "ключевым фактором" поддержания заданного ритма конструкторских работ, производства корпуса и интеграции ядерной энергетической установки, а любые ограничения либо перерывы в потоке ресурсов приводят к сдвигу сроков этапов жизненного цикла изделия.

Alvaro Alberto является ключевым элементом программы PROSUB, реализуемой в сотрудничестве с французской компанией Naval Group. Строительство ведется на производственной площадке Itaguai с использованием французских технологий корпуса и развитием национальных компетенций в части ядерной энергетической установки и ряда корабельных систем.

Первоначальный базовый график PROSUB, сформированный при запуске программы в 2008 году, предусматривал официальную передачу АПЛ Alvaro Alberto ВМС Бразилии к 2025 году. В дальнейшем сроки ввода в строй неоднократно корректировались.

По состоянию на 2026 год совокупный объем ассигнований по программе строительства подводных лодок в рамках PROSUB, включающей дизель электрические подводные лодки типа Riachuelo и АПЛ Alvaro Alberto, оценивается в сумму около 40 млрд. бразильских реалов (7,8 млрд. долл.) с начала практической реализации проекта в 2008 году.

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Страны
Бразилия
Проекты
Ядерный щит
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