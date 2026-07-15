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«Тритоны» НАТО предложили использовать для слежки за судами России

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Источник изображения: topwar.ru

BD: НАТО сможет использовать тяжелые БПЛА Triton для слежки за «теневым флотом» России

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-4C Triton, которые планируют приобрести страны НАТО, можно использовать для слежки за «теневым флотом» России. Об этом пишет Breaking Defense (BD).

Отмечается, что на прошедшем саммите в Турции страны НАТО заявили о планируемой закупке до пяти «Тритонов» производства американской компании Northrop Grumman. Инициативу возглавят Дания, Финляндия, Германия и Норвегия.

Как пишет издание, тяжелый MQ-4C оснащен датчиками, которых нет у используемых альянсом RQ-4D. Triton несет радар AN/ZPY-3 Multi-Function Active Sensor (MFAS), который способен просканировать 5,2 тысячи квадратных километров за один цикл. Также дрон оснащен системой радиоэлектронной разведки. «В результате получился превосходный поисковик судов, который хорошо подходит, например, для отслеживания "теневого флота" России», — предложил автор.

В апреле Военно-морские силы США подтвердили крушение MQ-4C над Персидским заливом. Инцидент классифицируют как несчастный случай.

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