Войти
Газета.ru

Вучич: украинцы серьезно вооружаются

190
0
0
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: REUTERS/ Marko Djurica

Вучич заявил, что Европа серьезно вооружает украинцев

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что «Европа серьезно вооружает» Украину. Его слова приводит сербское агентство «Новости».

Глава государства сообщил, что 13 июля Украина подписала контракты на 16 истребителей Rafale и совместное европейское производство систем противовоздушной и противоракетной обороны Freya. По его словам, над ней вместе с Киевом будут работать восемь членов ЕС. Кроме того, Украина закупила франко-итальянский зенитный комплекс SAMP-T.


Франко-итальянский зенитный комплекс SAMP-T. Инфографика.
Источник: Алина Джусь/«Газета.Ru»

«В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», — заключил сербский лидер.

Накануне Вучич приехал в Париж по приглашению французского президента Эммануэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран ЕС, НАТО и «коалиции желающих» в Елисейском дворце. Во вторник, 14 июля, он посетит парад по случаю Национального праздника Франции.

Ранее Вучич рассказал, когда уйдет в отставку.

Марфа Мамаева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Украина
Франция
Продукция
Rafale
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 01:59
  • 16278
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ
  • 14.07 18:20
  • 0
Комментарий к "А вы точно основные танки?"
  • 14.07 14:11
  • 4
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"