Вучич: украинцы серьезно вооружаются

Вучич заявил, что Европа серьезно вооружает украинцев

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что «Европа серьезно вооружает» Украину. Его слова приводит сербское агентство «Новости».

Глава государства сообщил, что 13 июля Украина подписала контракты на 16 истребителей Rafale и совместное европейское производство систем противовоздушной и противоракетной обороны Freya. По его словам, над ней вместе с Киевом будут работать восемь членов ЕС. Кроме того, Украина закупила франко-итальянский зенитный комплекс SAMP-T.

Франко-итальянский зенитный комплекс SAMP-T. Инфографика. Источник: Алина Джусь/«Газета.Ru»

«В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», — заключил сербский лидер.

Накануне Вучич приехал в Париж по приглашению французского президента Эммануэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран ЕС, НАТО и «коалиции желающих» в Елисейском дворце. Во вторник, 14 июля, он посетит парад по случаю Национального праздника Франции.

Ранее Вучич рассказал, когда уйдет в отставку.

Марфа Мамаева