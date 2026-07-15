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Газета.ru

В США назвали украинский конфликт «войной роботов»

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Использование робототехнического комплекса "Курьер" в зоне СВО
Использование робототехнического комплекса "Курьер" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мирный

NYT: конфликт на Украине превращается в войну армий роботов

Целые армии робототехники уже сейчас воюют на Украине, меняя устаявшийся ход боевых действий. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что помимо летающих беспилотников, которые ранее привлекли внимание всего мира, Украина и Россия сейчас все активнее применяют и наземных роботов.

Батальоны наземных роботов эвакуируют раненых военнослужащих, устанавливают мины и удерживают под огневым контролем территорию, говорится в публикации.

Были случаи, когда наземные беспилотные боевые машины в гуще боевых действий штурмовали и захватывали окопы противника. Автор статьи отметил, что еще недавно это казалось делом далекого будущего.

The New York Times указала, что конфликт на Украине дал сильный толчок развитию военной робототехники в первую очередь у противоборствующих сторон, но применение этих машин уже выходит за пределы СВО. Так, например, украинские разработки недавно использовались военными США в ходе войны с Ираном, добавил автор.

Ранее Франция назвала сроки появления своего первого отряда боевых роботов.

Сакина Нуриева

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