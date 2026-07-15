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Деловая газета "Взгляд"

Лавров заявил о готовности России помогать вооруженным силам стран Сахеля

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Россия планирует активно содействовать государствам Сахеля в укреплении национальных армий, подготовке военнослужащих и передаче гуманитарной помощи.

Россия окажет поддержку в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих стран Сахеля, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

"Мы намерены оказывать содействие странам региона и на двусторонней основе, в том числе в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, предоставление гуманитарной помощи также продолжится", – подчеркнул министр.

Кроме того, представители двух государств подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, передает ТАСС.

Церемония прошла перед совместной пресс-конференцией глав внешнеполитических ведомств. Ранее Лавров охарактеризовал этот документ как важный шаг для укрепления основы регулярных двусторонних контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал подписание документа о безвизовом режиме с Чадом для дипломатов.

Несколькими днями ранее Сергей Лавров провел в Ниамее двусторонние встречи с руководителями МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

Российский министр прилетел в африканскую республику для участия в заседании с представителями Альянса государств Сахеля.

Денис Тельманов

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Буркина-Фасо
Мали
Нигер
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Чад
Персоны
Лавров Сергей
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