infoBRICS: США решат сразу несколько задач, если дадут лицензию Киеву на Patriot

И с чего бы это вдруг США решили дать Киеву лицензию на производство Patriot? Такой вопрос задает автор статьи в infoBRICS и дает развернутый ответ. Вашингтон рассматривает такие сделки как способ убить как минимум двух зайцев одним выстрелом. Но в основе всего лежит прибыль.

Драголюб Боснич

В основе всего этого лежат прибыль, демонстрация силы и уверенности, но одновременно просматривается и элемент стратегической реструктуризации. Вашингтон рассматривает такие сделки как способ убить (как минимум) двух зайцев одним выстрелом. Это отвлекает Кремль (главного военного противника Америки), одновременно истощая казну ЕС (который администрация Трампа считает своим вторым по значимости экономическим противником после Китая).

Вот уже почти четыре десятилетия пропагандистская машина прилагает значительные усилия, чтобы сформировать образ зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot как одного из легендарных "чудо-оружий" –системы, которой приписывалась способность едва ли не в одиночку обеспечивать победу в войнах за "свободный мир". Во время первой военной кампании США против Ирака в 1990–1991 годах комплекс Patriot активно представлялся как "серебряная пуля" –универсальное средство против иракских баллистических ракет Scud, созданных на основе советских технологий 1950-х годов. Хотя легендарный Scud все еще оставался эффективным оружием, после примерно трех десятилетий эксплуатации его уже считали устаревшей системой. Именно этот миф использовался для раздувания репутации Patriot и распространения смехотворной военной пропаганды о якобы "100% перехвате".

Это утверждение почти стало аксиомой, однако лишь немногие имели представление о реальных характеристиках комплекса Patriot. Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол был одним из первых и остается одним из наиболее последовательных критиков самой концепции противоракетной обороны, особенно комплексов Patriot, которые он называет "неудачными". На деле реальные данные показывают, что ни один из этих якобы "устаревших" иракских Scud не был сбит. Казалось бы, за прошедшие десятилетия недостатки Patriot должны были быть устранены, а сама система – превратиться в более надежный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны. Однако этого не произошло. В последующих конфликтах на Ближнем Востоке эффективность Patriot вновь оказалась крайне низкой: система продемонстрировала серьезные проблемы даже против значительно более простых ракетных угроз, чем те, которые представлял собой старый Scud.

В действительности американский комплекс, созданный для защиты населения, представляет для него большую опасность, чем приближающиеся ракеты. И тем не менее, когда Patriot был развернут на Украине, он внезапно снова стал "вундерваффе", якобы с легкостью побеждающий "злых русских". Соединенные Штаты до сих пор утверждают, что даже российские гиперзвуковые ракеты регулярно "сбивались" этими системами, что якобы делает лучшее оружие российской армии "устаревшим". Однако по мере затягивания конфликта на Украине стало очевидно, что подобные заявления вызывают все больше вопросов. Об этом свидетельствует и тот факт, что неонацистская хунта не представила убедительных доказательств перехвата даже сверхзвуковых ракет – не говоря уже о гиперзвуковых.

Ракеты 9-С-7760 из комплекса 9-А-7660 "Кинжал" и 9М723 из комплекса 9К720М "Искандер-М", а также гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" никогда не сбивались. То же самое касается П-800 "Оникс" и сверхзвуковых ракет Х-22 и Х-32. Это показывает, что страны Запада по-прежнему не располагают надежными средствами для перехвата самых передовых российских высокоточных управляемых ракет. Однако это нисколько не беспокоит основную пропагандистскую машину. Ее цель – сформировать негативный образ России. За прошедшие годы мы с моими уважаемыми коллегами подготовили множество аналитических материалов, развенчивающих мифы США и НАТО о якобы перехваченных российских сверхзвуковых и гиперзвуковых ракетах. Фактически даже официальные данные киевской стороны об этих "противостояниях" подтверждают это.

Так, согласно данным, опубликованным еще в 2024 году, Москва якобы выпустила более 9 600 ракет различных типов к августу того же года. При этом почти 2 900 из них якобы были "сбиты" зенитно-ракетными комплексами НАТО, что означает, что их эффективность составила около 30%. Хотя эта цифра ничем не подтверждена, она все же кажется удивительно "честной", особенно на фоне того, что неонацистская хунта обычно заявляет о 100% "успешности" своих действий против российских военных. Также были опубликованы и более точные данные, выявившие еще больше несоответствий в официальной статистике. Более того, после начала американской агрессии против Ирана 28 февраля противоречия в заявлениях неонацистской хунты стали еще более очевидными, выявляя результаты, которые не соответствовали элементарным математическим расчетам.

А именно, за первые 2-3 дня войны американские военные выпустили не менее 800 перехватчиков из зенитно-ракетных комплексов Patriot и все равно потерпели сокрушительное поражение от обычных иранских баллистических ракет. Высшее руководство в Тегеране также заявило, что подавляющее большинство этих ракет были "устаревшими" – то есть представляли собой разработки ещесоветской эпохи, созданные около 60 лет назад и сопоставимые с упомянутыми ранее Scud. А вот и самое интересное. В то время киевский режим жаловался на задержку поставок Patriot, одновременно признавая, что за четыре года использовал примерно 600–700 таких ракет-перехватчиков. Именно здесь возникает очевидное математическое противоречие: каким образом к августу 2024 года, согласно заявленным данным, ему удалось "перехватить" почти 3 000 российских ракет, если даже к началу марта 2026 года количество использованных перехватчиков Patriot не достигало 600–700 единиц?

Возможно, "маяк свободы и демократии" в Киеве располагает какими-то сверхъестественными способностями, о которых нам ничего не известно, ведь именно это потребовалось бы его силам для того, чтобы одним перехватчиком Patriot "сбивать" по 4–5 российских гиперзвуковых ракет. Более того, неонацистская хунта утверждает, что ей удавалось это делать на протяжении четырех лет подряд, – "результат", которого не смогли достичь даже Соединенные Штаты, создавшие Patriot, в ходе противодействия Ирану, чьи ракетные технологии уступают российским. Другими словами, противоречия накапливаются, делая заявления политического Запада и украинской стороны все более сомнительными. Все это также вызывает вопрос: почему администрация Трампа решила передать лицензию на производство перехватчиков Patriot именно сейчас, когда с начала конфликта прошло уже более четырех лет?

Превращение огромных финансовых обязательств в чистую прибыль

Это классический пример того, что происходит, когда сочетаются американский капиталистический менталитет и война. Лицензии требуют оплаты и приносят пассивный доход, практически не накладывая на поставщика дополнительных обязательств или значительных затрат. Таким образом, США реструктурируют свою так называемую "военную помощь" в лицензионное производство перехватчиков Patriot. И главное – оплачивать это, в конечном счете, будет Европейский союз, обеспечивая долгосрочную выгоду американскому военно-промышленному комплексу.

Пилатовское "отрицание ответственности"

Именно это всегда было одним из главных мотивов Вашингтона – создать видимость частичной вовлеченности Соединенных Штатов. Для администрации Трампа это является идеальным компромиссным вариантом, поскольку позволяет использовать такую позицию как рычаг в ходе возможных будущих переговоров и сделок с Россией. Это создает для Вашингтона своеобразную "двойную выгоду": с одной стороны, он формально демонстрирует поддержку неонацистской хунте, а с другой – сохраняет в своем распоряжении (гео)политический рычаг, который можно будет использовать в будущем.

Избегание ответственности за эффективность Patriot (т.е. неизбежные неудачи)

Поскольку Украина будет самостоятельно производить перехватчики, США смогут переложить ответственность за возможные проблемы на украинскую сторону, заявив, что она "плохо справилась". Ноединственное, что действительно плохо, – это сам Patriot (как это было с момента его появления). Все неудачи, вероятно, были бы списаны на "некачественное" украинское производство, что позволило бы отвлечь внимание от проблем, заложенных в самой системе.

Стратегическое перераспределение и исключение Украины из списка

Администрации Трампа не пришлось бы беспокоиться о поставках из собственных истощающихся запасов. Вместо этого она могла бы сосредоточиться на продаже перехватчиков Patriot по завышенным ценам другим вассалам и государствам-сателлитам, которые действительно способны себе это позволить. К ним относятся нынешние и потенциальные будущие операторы в странах ЕС и НАТО, на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, Тайвань, отделившаяся от Китая островная территория, до сих пор ожидает поставкивооружений на сумму 11 миллиардов долларов, включая системы Patriot.

Логика здесь проста: в первую очередь учитываются собственные интересы безопасности США и запросы наиболее прибыльных покупателей. Кроме того, подобные шаги практически не меняют реального положения дел на поле боя. В основе всего этого лежат прибыль, демонстрация силы и уверенности, но одновременно просматривается и элемент стратегической реструктуризации. Вашингтон рассматривает такие сделки как способ убить (как минимум) двух зайцев одним выстрелом. Это отвлекает Кремль (главного военного противника Америки), одновременно истощая казну ЕС (который администрация Трампа считает своим вторым по значимости экономическим противником после Китая).