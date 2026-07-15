NYT: использование роботов на Украине знаменует революцию на поле боя

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Роботов активно используют в ходе конфликта на Украине, что знаменует своего рода революцию на поле боя, пишет газета New York Times.

Как отмечает газета, использование в ходе конфликта на Украине дронов переписало правила ведения боевых действий, однако применение наземных роботов знаменует собой "более незаметную" революцию в этой области.

"Батальоны наземных роботов... которые поставляют припасы, перевозят боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины и все чаще удерживают позиции, теперь проводят тысячи миссий каждый месяц", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ регулярно заявляет об уничтожении наземных роботизированных комплексов в ходе проведения спецоперации. Ведомство 14 июля сообщало, что расчеты дронов "Южной" группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам в Краматорском районе.