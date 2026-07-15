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ЦАМТО

Премьер Болгарии объявил о выходе страны из "коалиции желающих"

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Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

ЦАМТО, 14 июля. Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил премьер-министр республики Румен Радев. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает Bloomberg.

"Мы не участвуем в объединении, настаивающем на продолжение финансовой и военной помощи Украине", – рассказал политик журналистам.

По словам Р.Радева, урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход.

По итогам заседания "коалиции желающих" в Париже 13 июля состав коалиции был расширен до 37 государств-участниц, включая два новых члена – Молдову и Северную Македонию. После решения Болгария в коалиции осталось 36 государств.

В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

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Болгария
Македония
Молдавия
Украина
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