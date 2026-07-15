Войти
Lenta.ru

Российский КС-К назвали антидроновым оружием

149
0
0
Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников»: Карабин КС-К можно применять против дронов

Специальный карабин с коробчатым магазином КС-К, который приняли на вооружение МВД России 20 лет назад, можно применять против беспилотников противника. Преимущества оружия назвал концерн «Калашников».

КС-К разработали на основе охотничьего гладкоствольного ружья «Сайга 12». Автоматика карабина работает на основе отвода части пороховых газов. Боепитание обеспечивают отъемные коробчатые магазины на восемь или четыре патрона. КС-К получил складной приклад с затыльником-амортизатором, пластиковую пистолетную рукоятку и планку Пикатинни для установки оптических прицелов. Оружие без магазина весит 3,8 килограмма.

«Благодаря возможности применения широкого спектра патронов 12 калибра с гильзой длиной 70 или 76 миллиметров карабин может быть использован как противодроновое оружие», — говорится в сообщении.

В мае стало известно, что «Калашников» отправил крупную партию карабинов «Сайга-МК» под патрон 5,45х39 миллиметров и «Сайга-308-1» (7,62х51 миллиметр) иностранному заказчику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КС-К
Сайга (М, МК)
Сайга-12
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 01:59
  • 16278
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ
  • 14.07 18:20
  • 0
Комментарий к "А вы точно основные танки?"
  • 14.07 14:11
  • 4
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"