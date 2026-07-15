Какой могла бы быть НАТО во главе с Европой (Bloomberg, США)

Bloomberg: роль Европы в НАТО возросла

Политика Дональда Трампа привела к переосмыслению роли США в НАТО, пишет Bloomberg. Теперь европейские союзники вынуждены меньше полагаться на Вашингтон и добиваться автономного положения под предлогом продолжения конфронтации с Россией.

Союзники США больше не рассчитывают на помощь Вашингтона в противостоянии с Россией. Теперь они в срочном порядке обсуждают условия автономного выживания

Уэс Косова (Wes Kosova)

Когда 7 и 8 июля союзники США прибыли на саммит НАТО в турецкой Анкаре, то настраивались на непростые дни. Союзники знали: Трамп опять зол на них. Они слишком мало платят и делают — и плохо слушаются. Президент был недоволен Данией — та не отдает Гренландию. Он был недоволен Италией и Испанией — те не предоставили аэродромы для ударов по Ирану. "Я просто хочу лояльности", — пожаловался президент на июньской встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Рютте, неизменно сохранявший оптимизм и прилагавший все усилия для сохранения альянса с помощью лести и уступок американскому президенту, надеялся, что саммит станет триумфом единства НАТО. Выступая бок о бок с Трампом в Турции, он напомнил президенту о крупной победе на прошлогодней встрече, когда большинство союзников подчинились его требованиям и взяли на себя обязательства тратить 5% ВВП на оборону и безопасность к 2035 году. (Некоторые европейские лидеры прибыли в Анкару с нашивками "Клуба пяти процентов".) Рютте фактически умолял Трампа не превращать саммит в площадку для претензий. "Я бы сказал, что без вас здесь ничего бы не случилось, — заявил он. — Примите победу. Она перед вами".

Трамп моментом не воспользовался. С первого же мгновения по прибытии он обрушился на партнеров с критикой. Вновь заявил о "необходимости" контроля над Гренландией, пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией, не выполнившей его требований по оборонным расходам, и продолжал настаивать, что союзники вносят недостаточную лепту.

Напряженная обстановка саммита лишь подтвердила вывод, который зрел у американских союзников по НАТО на протяжении нескольких месяцев: никакие уступки не смогут удовлетворить Трампа, а его враждебность подрывает доверие к альянсу. "Совершенно ясно, что это самый глубокий кризис в трансатлантических отношениях со времен Второй мировой войны, — заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. — Европейцы пришли к фундаментальному выводу: Соединенные Штаты перестали быть надежным партнером".

По версии американской администрации, следующий этап эволюции оборонительного альянса — повышение роли Европы. Чиновники Трампа называют эту перезагрузку НАТО 3.0. Согласно концепции, НАТО 1.0 под лидерством США обеспечивала восстановление Европы в годы холодной войны. НАТО 2.0 сдерживала противников Запада в турбулентный период после распада СССР, терактов 11 сентября и прихода к власти Владимира Путина. Теперь более мощная и экономически сильная Европа готова нести основную ответственность за собственную неядерную оборону, в то время как США сохранят вспомогательные функции и ядерный зонтик.

Лидеры НАТО в основном согласны с тем, что усиление роли Европы — шаг в правильном направлении. Однако не все воспринимают версию 3.0 как подтверждение требований Трампа. Некоторые видят в этом лишь признание того, что неизменная приверженность Америки альянсу ушла в прошлое, и Европе, возможно, придется взвалить на себя не только бо́льшую, но и всю полноту ответственности. "Европа предпочла бы работать с американцами в рамках доверительных и взаимовыгодных отношений, — поясняет Клаудия Майор, эксперт по НАТО в Германском фонде Маршалла*. — Поэтому обращение к плану Б продиктовано не выбором, а вынужденной необходимостью".

Несмотря на все опасения, Европа не горит желанием полностью разрывать связи с США. Лидеры стран НАТО убеждены, что сильная Америка остается критически важной для альянса, даже если Европа принимает на себя дополнительные функции. Оптимальный сценарий — совместная выработка плана поэтапного сокращения американского военного присутствия по мере укрепления европейской обороны. "Европейцы хотели бы, чтобы этот процесс проходил максимально конструктивно и упорядоченно, — заявляет Майор. — Но они не могут исключать и того, что он может развиваться враждебно и хаотично".

Хаос, которого опасаются европейские лидеры, уже стал реальностью. Администрация Трампа анонсировала планы по выводу американских войск с континента. Однако внезапное майское решение президента о выводе около 5 тыс. военнослужащих из Германии застало многих союзников по НАТО врасплох. В Пентагоне это объяснили стратегическим разворотом в сторону Тихого океана. Однако выбор времени делал этот шаг похожим скорее на политическую месть. Объявление прозвучало вскоре после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц разгневал Трампа заявлением об "унижении" США со стороны Ирана.

Несколько недель спустя Трамп удивил даже некоторых чиновников Пентагона. Он объявил о развертывании 5 тыс. американских военных в Польше, объяснив это прошлогодними выборами президента Кароля Навроцкого, правого популиста, которого он поддерживал. Это решение, судя по всему, отменило более ранние планы приостановки развертывания около 4 тыс. военных в этой стране.

Ни одна из провокаций Трампа не вызывала у европейских союзников большего беспокойства, чем заявление о готовности применить военную силу для захвата Гренландии в случае отказа Дании передать контроль над этой полуавтономной территорией. В США эту угрозу сочли сотрясанием воздуха. Однако европейские лидеры не могли позволить себе недооценивать Трампа.

Они готовились к немыслимому: нападению одного члена НАТО на другого. Такой шаг неизбежно привел бы к разрыву альянса. Датские военные разработали планы обороны и усилили присутствие на острове. Европейские чиновники в частных дискуссиях обсуждали, в какой момент их обязательства по НАТО могли бы потребовать участия в конфликте против США. Хотя Трамп в итоге исключил военный вариант, сам эпизод потряс союзников и подорвал их доверие к США. На июльском саммите эти чувства вспыхнули с новой силой — президент вновь потребовал контроля над Гренландией.

Капризы Трампа способны ослабить НАТО в тот самый момент, когда альянс нуждается в демонстрации силы перед лицом российской агрессии (агрессором является Запад, поддерживающий расширение НАТО на Восток и невыполнение договоренностей — прим. ИноСМИ), отмечает Майор. Это может создать уязвимое окно в период между началом сокращения американского присутствия и готовностью Европы взять на себя ведущую роль. "Существует разрыв между требованиями США к европейской самообороне и реальными возможностями Европы, — поясняет она. — Если этот разрыв будет расширяться, Россия может поддаться искушению проверить его на прочность (это не нужно России — прим. ИноСМИ)".

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс в электронном письме заявила, что Трамп "остается непреклонен: страны НАТО обязаны взять на себя бо́льшую ответственность за свою оборону". Срочность, вызванная непредсказуемой враждебностью Трампа по отношению к альянсу, привела к появлению множества аналитических работ, детально описывающих, насколько сложной будет задача для европейской НАТО по замещению всех или большей части обширных оборонных возможностей, которые США традиционно обеспечивали для союзников. Европейские вооруженные силы располагают тысячами самолетов, кораблей и танков, однако им потребуются дополнительные ресурсы, если США реализуют планы по сокращению войск и техники. Европейские оборонительные запасы, включая критически важные американские системы ПВО Patriot, были частично истощены годами поставок Украине. Ракеты-перехватчики стоят около 4 миллионов долларов каждая — и это при условии наличия. Срок ожидания поставок достигал 4 лет еще до того, как война с Ираном осложнила ситуацию с наличием Patriot.

Перевооружение может оказаться далеко не самой серьезной проблемой для НАТО без США. Не менее сложная задача — заменить колоссальные разведывательные и наблюдательные возможности, которые Америка привносит в альянс, а также единую командную структуру, когда на вершине нет единственной доминирующей державы.

Пока европейские союзники размышляют над этими вопросами, Даалдер предлагает не пытаться механически воссоздать существующий американский арсенал. Новые технологии и недорогие, легкие в производстве дроны радикально меняют характер обычных конфликтов на Украине и в Иране. Закупщики вооружений по всему миру пересматривают ценность истребителей, стоящих миллиарды долларов, и огромных боевых кораблей, которые становятся легкой мишенью. Оборонные планы НАТО "полностью основаны на том, как армия США видит мир, — говорит Даалдер. — Но что, если это видение не является правильным подходом к обороне Европы?"

Военное руководство европейских стран активно обсуждает не только оптимальные способы обороны, но и то, "что можно считать достаточным", отмечает Даалдер. Если перехватчики Patriot или американские "Томагавки" недоступны, можно выбрать европейские аналоги — они почти так же эффективны, дешевле и доступнее в больших количествах.

По мнению Майор, успех любой модели НАТО без США будет определяться старым вопросом: "Встанут ли союзники единым фронтом в случае кризиса? И поверит ли противник, что они это сделают?" Европе "не нужно быть такой же мощной, как США", чтобы создать убедительный сдерживающий фактор, уверена она. Достаточно быть сильной, чтобы у Путина возникли сомнения (Россия не собирается нападать на страны НАТО — прим. ИноСМИ).

*признан нежелательной организацией в России