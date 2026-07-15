В США разработают лазерные комплексы ПВО для перехвата ракет и БПЛА

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Пентагон определился с подрядчиками, которые приступят к разработке прототипов высокоэнергетических лазеров в контейнерах в рамках программы Joint Laser Weapon System (JLWS), сообщает онлайн-издание военной тематики NextGen Defense. Соответствующие контракты будут заключены с компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight, ставшими победителями конкурсной процедуры.

На первом этапе будет разработана установка с начальной мощностью 150 киловатт с последующим увеличением показателя до 500 киловатт, что позволит перспективным системам ПВО эффективно перехватывать крылатые ракеты и рои дронов. Контейнерное исполнение комплексов позволит оперативно интегрировать их как в наземные, так и морские платформы.

Заместитель главы Пентагона по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Эмиль Майкл сообщил изданию:

Мы сотрудничаем с промышленностью, чтобы в кратчайшие сроки предоставить Объединенным вооруженным силам возможности по использованию направленной энергии, которые можно будет беспрепятственно применять в различных сферах.

Общий бюджет программы JLWS предварительно оценивается в 86 миллионов долларов. В рамках проекта планируется создание экономически эффективной альтернативы традиционным системам противовоздушной обороны для противодействия асимметричным и особо опасным угрозам. Прототипы лазерных систем обеспечат более быстрое реагирование, увеличат боезапас и снизят стоимость перехвата по сравнению с обычным кинетическим оружием. Пентагон может ускорить разработку, оптимизировав заключение контрактов и предоставив промышленности больше возможностей для быстрой доработки комплексов.