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Военное обозрение

Хронические проблемы с обслуживанием стелс-покрытий американских истребителей

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Источник изображения: topwar.ru

Технология малозаметности для американских боевых самолётов традиционно оборачивается серьёзными эксплуатационными издержками. Заявленная невидимость для радаров достигается ценой крайне высокой сложности технического обслуживания, и эта проблема остается одной из наиболее острых для военно-воздушных сил США, несмотря на смену поколений авиационной техники.

Наиболее показательным примером служит истребитель F-22 Raptor. Его волнопоглощающие материалы и специальные ленты, закрывающие стыки панелей планера, начинают разрушаться до выхода заявленного эксплуатационного срока. Воздействие атмосферных факторов и аэродинамических нагрузок приводит к отслаиванию и коррозии покрытия, что вынуждает наземный персонал тратить лишние часы на ручную шлифовку и восстановление обшивки. Именно эти факторы во многом обуславливают стоимость лётного часа, достигающую 60 тысяч долларов, а также низкий показатель боеготовности флота, который едва превышает 50 процентов.

При разработке F-35 инженеры попытались учесть негативный опыт предшественника. Вместо уязвимых внешних покрытий было решено интегрировать свойства радиопоглощения непосредственно в композитную структуру обшивки. Такой подход, дополненный высокой точностью сборки панелей с минимальными зазорами, действительно повысил стойкость покрытия к износу и упростил его обслуживание по сравнению с F-22. Однако эти улучшения носят сугубо относительный характер и вовсе не означают, что проблема малозаметного обслуживания решена.

Восстановление стелс-свойств F-35 после получения повреждений по-прежнему представляет собой сложную техническую задачу. Ремонт требует не только восстановления геометрии поверхности с высокой точностью, но и строгого контроля электромагнитных параметров. Даже для проведения таких работ на борту авианосцев ВМС США вынуждены были разрабатывать специальные процедуры, что свидетельствует о сохранении высокой зависимости от инженерного сопровождения производителя. Появление коррозионных следов на обшивке палубных самолетов лишь подтверждает, что новые материалы не являются панацеей.

Показательно, что наработки по F-35 пришлось частично применять для модернизации покрытий устаревающего F-22, что лишь подчеркивает системный характер проблемы, но не говорит о её кардинальном решении. Ожидать, что будущие проекты, такие как B-21 Raider, полностью избавят американские ВВС от этих трудностей, Пентагону не приходится, поскольку каждый новый шаг в развитии стелс-технологий неизбежно сопровождается усилением требований к обслуживанию, что продолжает создавать значительное бремя для технических служб.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-22
F-35
Проекты
Авианосец
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