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ЦАМТО

Ключевым решением "коалиции желающих" в Париже стало учреждение "антибаллистической коалиции"

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Встреча коалиции желающих в Париже
Встреча коалиции желающих в Париже.
Источник изображения: © REUTERS / LUDOVIC MARIN

ЦАМТО, 14 июля. В Париже 13 июля состоялось заседание "коалиции желающих" – многонационального объединения государств, оказывающих военную и финансовую поддержку Украине.

В мероприятии приняли участие не менее 25 глав государств и правительств. По итогам заседания состав коалиции расширен до 37 государств-участниц, включая два новых члена – Молдову и Северную Македонию.

Ключевым оборонным решением заседания стало учреждение "антибаллистической коалиции" (Anti-Ballistic Missile Coalition).

В состав учредителей вошли 10 государств: Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Украина.

Декларируемая цель – создание единой архитектуры европейской противоракетной обороны (ПРО), дополняющей существующие национальные и совместные системы.

На полях заседания состоялась первая встреча по программе FREYJA – украинскому проекту создания общеевропейского "антибаллистического щита". Основу системы составит перехватчик FP-7.x украинской компании Fire Point. В качестве радиолокационного обеспечения определен радар TRML-4D производства Hensoldt (Германия), командный пункт (FDC) от Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия), протоколы информационного обмена – Link 16 / STANAG 5516.

Участники коалиции приняли решение об увеличении поставок Украине систем ПВО и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Зафиксировано решение о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков.

По завершении заседания президент Франции Эммануэль Макрон объявил о конкретизации договоренностей, достигнутых 17 ноября 2025 года: Украина получит 16 истребителей Rafale производства Dassault Aviation, при этом первые воздушные суда должны поступить в украинские ВВС в период 2028-2029 гг. Дополнительно Франция предоставит Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP (аналог Storm Shadow), зенитных управляемых ракет Aster 30 и управляемых авиабомб AASM.

Другие решения, принятые на заседании "коалиции желающих" в Париже

Участники коалиции выразили готовность к системной и скоординированной борьбе с российским "теневым флотом". Предусмотрено создание специализированных механизмов в рамках коалиции для увеличения числа досмотровых операций в отношении судов, предположительно нарушающих санкционный режим.

Участники подтвердили приверженность политически и юридически обязывающим гарантиям безопасности для Украины, которые вступят в силу после достижения прекращения огня.

Подтверждена готовность Многонациональных сил для Украины (МНС-У, Multinational Force for Ukraine – MNF-U) к операциям по восстановлению боеспособности украинских вооруженных сил и обеспечению их безопасности на украинской территории (в воздухе, на суше и на море) по запросу украинской стороны после вступления в силу достоверного соглашения о прекращении огня. В предстоящие месяцы запланировано проведение учений МНС-У с целью демонстрации оперативной готовности.

Коалиция подтвердила намерение последовательно усиливать экономическое давление на Россию, в том числе расширять санкционный режим и пресекать его обход третьими сторонами.

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