Войти
ЦАМТО

Франция передаст Украине лицензию на производство крылатых ракет SCALP-EG

155
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июля по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже объявил о решении передать Украине лицензии на производство КР воздушного базирования SCALP-EG, ЗУР Aster 30, а также УАБ AASM (Armement Air-Sol Modulaire).

По словам Э.Макрона, принятые решения "позволят гораздо быстрее производить эти системы вооружения совместно с нашими украинскими партнерами на территории Украины".

Саммит "коалиции желающих" состоялся 13 июля в Париже под сопредседательством Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца при участии президента Украины Владимира Зеленского.

В итоговой декларации встречи зафиксировано "решение предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков", а также подтверждено намерение сторон наращивать поставки зенитных ракетных систем и средств поражения большой дальности.

Передача лицензии на КР SCALP-EG стала первым случаем, когда Франция согласилась передать Украине лицензионные права на производство вооружения. Решение реализует договоренности, достигнутые 17 ноября 2025 года в рамках двустороннего протокола о взаимодействии в оборонной сфере, а также положения протокола о намерениях по совместному производству вооружений, подписанного Францией и Украиной в феврале 2026 года.

Министр обороны Украины Михаил Федоров 29 июня на совместном брифинге с министром обороны Дании Йеппе Бруусом подтвердил, что консультации ведутся как с правительством Французской Республики, так и непосредственно с производителем – консорциумом MBDA. Федоров охарактеризовал ход переговоров как имеющий "определенный прогресс", указав, что ключевыми нерешенными вопросами являлись защита прав интеллектуальной собственности, организация локализации производства на украинской территории и сопутствующие юридические и технические процедуры.

Поставки КР SCALP-EG на Украину осуществляются с мая 2023 года. Интеграция ракеты на самолеты Су-24М/МР была выполнена специалистами MBDA в течение нескольких недель с применением адаптеров-пилонов от списанных британских штурмовиков Panavia Tornado GR4. В июле 2025 года французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню объявил о возобновлении серийного производства SCALP-EG на предприятии MBDA в Стивенейдже (Великобритания) после 15-летнего перерыва. Производство сосредоточено на площадке MBDA в Стивенейдже при конечной интеграции на предприятии в Сель-Сен-Дени (Франция).

В рамках пакета договоренностей, объявленных Макроном 13 июля, Украина также разместила заказ на 16 многоцелевых истребителей Rafale F4 и дополнительную партию ЗРК SAMP/T нового поколения. Первые поставки истребителей Rafale планируются на период 2028-2029 годов. Кроме того, в рамках заседания 13 июля была учреждена "антибаллистическая коалиция" (Anti-Ballistic Missile Coalition) с участием десяти европейских государств, в том числе Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Украина
Франция
Продукция
F-4
Panavia Tornado
Rafale
Су-24
Су-24М
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 01:59
  • 16278
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ
  • 14.07 18:20
  • 0
Комментарий к "А вы точно основные танки?"
  • 14.07 14:11
  • 4
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"