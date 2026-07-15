Франция передаст Украине лицензию на производство крылатых ракет SCALP-EG

ЦАМТО, 14 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон 13 июля по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже объявил о решении передать Украине лицензии на производство КР воздушного базирования SCALP-EG, ЗУР Aster 30, а также УАБ AASM (Armement Air-Sol Modulaire).

По словам Э.Макрона, принятые решения "позволят гораздо быстрее производить эти системы вооружения совместно с нашими украинскими партнерами на территории Украины".

Саммит "коалиции желающих" состоялся 13 июля в Париже под сопредседательством Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца при участии президента Украины Владимира Зеленского.

В итоговой декларации встречи зафиксировано "решение предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков", а также подтверждено намерение сторон наращивать поставки зенитных ракетных систем и средств поражения большой дальности.

Передача лицензии на КР SCALP-EG стала первым случаем, когда Франция согласилась передать Украине лицензионные права на производство вооружения. Решение реализует договоренности, достигнутые 17 ноября 2025 года в рамках двустороннего протокола о взаимодействии в оборонной сфере, а также положения протокола о намерениях по совместному производству вооружений, подписанного Францией и Украиной в феврале 2026 года.

Министр обороны Украины Михаил Федоров 29 июня на совместном брифинге с министром обороны Дании Йеппе Бруусом подтвердил, что консультации ведутся как с правительством Французской Республики, так и непосредственно с производителем – консорциумом MBDA. Федоров охарактеризовал ход переговоров как имеющий "определенный прогресс", указав, что ключевыми нерешенными вопросами являлись защита прав интеллектуальной собственности, организация локализации производства на украинской территории и сопутствующие юридические и технические процедуры.

Поставки КР SCALP-EG на Украину осуществляются с мая 2023 года. Интеграция ракеты на самолеты Су-24М/МР была выполнена специалистами MBDA в течение нескольких недель с применением адаптеров-пилонов от списанных британских штурмовиков Panavia Tornado GR4. В июле 2025 года французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню объявил о возобновлении серийного производства SCALP-EG на предприятии MBDA в Стивенейдже (Великобритания) после 15-летнего перерыва. Производство сосредоточено на площадке MBDA в Стивенейдже при конечной интеграции на предприятии в Сель-Сен-Дени (Франция).

В рамках пакета договоренностей, объявленных Макроном 13 июля, Украина также разместила заказ на 16 многоцелевых истребителей Rafale F4 и дополнительную партию ЗРК SAMP/T нового поколения. Первые поставки истребителей Rafale планируются на период 2028-2029 годов. Кроме того, в рамках заседания 13 июля была учреждена "антибаллистическая коалиция" (Anti-Ballistic Missile Coalition) с участием десяти европейских государств, в том числе Украины.