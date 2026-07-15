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ЦАМТО

Обнародованы основные цели и направления деятельности "антибаллистической коалиции"

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Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пожимают друг другу руки на саммите коалиции желающих
Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пожимают друг другу руки на саммите коалиции желающих.
Источник изображения: © REUTERS / LUDOVIC MARIN

ЦАМТО, 14 июля. Как уже сообщалось, в рамках заседания "коалиции желающих" в Париже лидеры десяти стран подписали совместную декларацию об учреждении "антибаллистической коалиции" (Anti-Ballistic Missile Coalition, ABMC).

Декларация, подписанная лидерами Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, опубликована на официальном сайте Елисейского дворца 13 июля.

Согласно тексту декларации, государства-учредители констатируют "растущую угрозу со стороны баллистических ракет и возрастающую значимость оборонного потенциала для безопасности европейского континента". Коалиция характеризуется ее участниками как "сугубо оборонительная". В качестве стратегической цели декларируется формирование "интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и нейтрализации будущих ракетных угроз".

Новая структура создается в дополнение к уже развернутым национальным системам противоракетной обороны стран-участниц, включая комплексы PAC-2 GEM-T и SAMP/T. Декларация прямо указывает, что коалиция "дополнит существующие системы ПРО, в том числе национальные европейские решения, уже закупленные или подлежащие закупке участвующими странами". Коалиция остается открытой для вступления других государств, разделяющих ее принципы и цели.

Флагманским проектом коалиции обозначена разработка европейской системы противодействия баллистическим ракетам FREYJA, инициированной украинской компанией Fire Point. Ключевым элементом комплекса является ракета-перехватчик FP-7.X, прошедшая стендовые испытания на максимальные перегрузки и маневренность при перехвате баллистических целей. Заявленная стоимость одной ракеты FP-7.X составляет порядка 700 тыс. долл., что примерно в пять раз ниже стоимости ракеты-перехватчика PAC-3 производства компании Lockheed Martin (около 3,8 млн. долл.).

Система FREYJA проектируется на основе открытой сетевой архитектуры с использованием модулей Network Access Nodes, что обеспечивает интеграцию дополнительных компонентов. Обмен данными между элементами комплекса предусмотрен по тактическому каналу Link 16 в соответствии со стандартом STANAG 5516. В качестве поставщика РЛС обнаружения дальнего рубежа определена немецкая компания Hensoldt; ведутся переговоры о привлечении компаний Thales, Leonardo и Kongsberg. В качестве командного пункта рассматривается система норвежского концерна Kongsberg. Между министерствами обороны Украины и Германии подписаны официальные соглашения, открывающие доступ к технической документации на компоненты системы.

На первом этапе реализации участники коалиции намерены сформировать совместные технические рабочие группы, определить общие оперативные требования, разработать механизмы управления и составить "дорожную карту" достижения начального оперативного потенциала (IOC). Параллельно планируется расширение взаимодействия в области НИОКР, поиск источников финансирования и организация обмена разведывательными данными.

Fire Point заявляет о планах начала серийного производства ракет FP-7.X в объеме порядка трех единиц в сутки, начиная с августа 2026 года. Первый полноценный перехват баллистической цели в рамках летных испытаний намечен на конец 2027 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в течение 12 месяцев совместно с партнерами обеспечить массовое производство системы с низкой удельной стоимостью, которая позволит как восполнить потенциал противодействия баллистическим ракетам европейских стран, так и осуществлять поставки третьим государствам.

Контекстом для создания коалиции служит дефицит ракет-перехватчиков для состоящих на вооружении систем Patriot. Поэтому в качестве параллельного трека предусматривается реализация лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot на Украине, согласованной с США ранее на прошедшей неделе.

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Норвегия
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Продукция
Patriot ЗРК
Компании
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Leonardo
Lockheed-Martin
Thales
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