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Naked Science

США заказали 36 спутников для «Золотого купола»

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© Lockheed Martin
© Lockheed Martin.
Источник изображения: naked-science.ru

Космические силы США заказали 36 спутников для орбитального слоя системы противоракетной обороны Golden Dome. Контракты на общую сумму около 1,75 миллиарда долларов получили Sierra Space и L3Harris. Аппараты должны предупреждать о ракетных пусках и сопровождать цели, включая гиперзвуковые и баллистические ракеты.

Агентство космического развития США заключило два соглашения на создание 36 спутников для программы Accelerated Missile Defense Tranche 3. Эти аппараты войдут в слой слежения Proliferated Warfighter Space Architecture — распределенной военной спутниковой архитектуры, которую США развивают для быстрого обнаружения и сопровождения ракетных угроз.

Sierra Space получила соглашение с потенциальной стоимостью 798 миллионов долларов. Компания должна спроектировать, изготовить и поставить 18 спутников предупреждения о ракетном нападении, сопровождения ракет и противоракетной обороны.

Еще один контракт получила L3Harris. Его стоимость составляет около 955 миллионов долларов. Компания также построит 18 аппаратов, но в варианте спутников противоракетной обороны, близких по назначению к Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor — системе для отслеживания гиперзвуковых и баллистических целей.

Все 36 спутников должны разместить в четырех орбитальных плоскостях. По плану Агентства космического развития, аппараты должны быть готовы к запуску до конца 2028 года. После этого их эксплуатацией и поддержкой займутся Космические силы США.

Контракт Sierra Space связан с платформой Horizon из семейства спутников Eclipse. Компания заявила, что будет использовать задел по предыдущей программе Tranche 2 Tracking Layer: она уже завершила сборку конструкций 18 космических аппаратов для этой партии и готовит испытания конфигурации запуска из девяти спутников.

Эти аппараты не описывают как спутники-перехватчики. Их основная задача — обнаруживать пуски, следить за траекторией целей и передавать данные для других элементов противоракетной обороны. Для программы Golden Dome это важная часть: без постоянного космического наблюдения система не сможет быстро распознавать угрозы и выдавать точные данные для перехвата.

Golden Dome for America — американская программа многоуровневой противоракетной обороны. В ее рамках США хотят объединить космические сенсоры, наземные системы и другие средства обнаружения и поражения целей. Новый заказ показывает, что космический компонент программы переходит от общих планов к закупке конкретных аппаратов.

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