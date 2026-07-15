NASA начало сборку ракеты для пилотируемой миссии Artemis III

NASA начала сборку летного оборудования для пилотируемой миссии Artemis III в Космическом центре Кеннеди во Флориде. На мобильную пусковую платформу уже установили нижние секции двух твердотопливных ускорителей ракеты Space Launch System. Параллельно специалисты готовят центральную ступень SLS, двигатели RS-25 и корабль Orion.

В Космическом центре Кеннеди во Флориде началась сборка ракеты Space Launch System для миссии Artemis III. В здании вертикальной сборки Vehicle Assembly Building специалисты закрепили на мобильной пусковой платформе нижние секции левого и правого твердотопливных ускорителей.

Остальные сегменты ускорителей доставили в центр по железной дороге в июне. Перед установкой их проверят, обработают и покроют защитным составом, после чего поочередно перевезут в здание сборки и установят поверх уже закрепленных секций. Параллельно идет подготовка центральной ступени ракеты SLS. В мае специалисты соединили большую часть ступени с двигательным отсеком. Первые два двигателя RS-25 прибыли в здание сборки тоже в июне. После доставки и подготовки всех четырех двигателей их установят на ступень, а затем всю конструкцию интегрируют с мобильной пусковой платформой для испытаний и подготовки к старту.

Команда запуска Artemis III с мая проводит ежемесячные тренировки обратного отсчета в Центре управления запуском имени Рокко Петроне. Во время таких симуляций специалисты отрабатывают загрузку криогенного топлива и финальные процедуры последних 10 минут перед стартом.

Работа идет и с кораблем Orion. В здании им. Армстронга (Operations and Checkout Building) специалисты установили теплозащитный экран пилотируемого модуля Artemis III. Он состоит из 186 блоков абляционного материала Avcoat, каждый из которых проходит отдельную проверку.

Конструкцию теплозащиты для Artemis III доработали после анализа поведения экрана во время Artemis I. Тогда NASA зафиксировало неожиданные особенности разрушения материала при возвращении корабля в атмосферу, поэтому для новой миссии инженеры добивались более равномерных свойств блоков Avcoat.

Сервисный модуль Orion ранее прошел акустические испытания. Для имитации нагрузок при запуске его окружали мощными динамиками, а реакцию конструкции измеряли с помощью микрофонов, тензодатчиков и акселерометров. После завершения работ с теплозащитой специалисты готовят соединение пилотируемого и сервисного модулей.

Согласно сообщению NASA, Artemis III должна вывести астронавтов на низкую околоземную орбиту на корабле Orion с помощью ракеты SLS. Во время миссии планируют проверить сближение и стыковку Orion с тестовыми версиями частных коммерческих пилотируемых посадочных систем, необходимых для высадки астронавтов Artemis IV на Луне в 2028 году.