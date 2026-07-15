В США заявили о лоббировании ИИ-гигантами своих интересов через Конгресс

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Прогресс искусственного интеллекта, ещё недавно вызывавший преимущественно энтузиазм в среде инженеров, теперь сеет тревогу среди широкой публики. На Западе ИИ стремительно превращается в одну из главных политических тем, поляризующую общество.

В США конфликты на этой почве достигли пика с труднопрогнозируемыми последствиями.

Фиксируются массовые протесты против строительства дата-центров для ИИ, которые уже сорвали проекты на сумму почти 100 миллиардов долларов - это по оценкам тех, кто эти проекты создавал и пытался воплотить в реальность.

Статистика такова: в 2025 году только из-за сопротивления местных жителей отменили не менее 25 крупных объектов, которые могли потреблять до 4,7 ГВт энергии. Жители жалуются на рост счетов за электричество, дефицит воды и вред экологии. Опросы показывают: около 70% американцев выступают против размещения таких центров рядом с домом, а примерно 40% избирателей поддерживают запрет ИИ в большинстве отраслей.

Многих протестующих американцев беспокоит то, что ИИ в своих интересах начали использовать политики. Так, враждующие доноры ИИ влили десятки миллионов долларов в первичные выборы в Конгресс в Нью-Йорке. Системы, связанные с Anthropic и OpenAI, потратили свыше 24 млн долларов, сражаясь за кандидатов с разными взглядами на регулирование технологий. Это один из самых дорогих и ожесточённых «прокси-боёв» в США с прицелом на использование высоких технологий. Компании из сферы ИИ просто ищут тех политиков, которые бы лоббировали их интересы, как это уже давно происходит в американском ВПК.

Конфликты вспыхивают и в других частях света. После рекордного роста прибыли от производства чипов для ИИ работники Samsung в Южной Корее пригрозили забастовкой, требуя специальных выплат.

А что в России?

Примечательно, что наша страна входит в число мировых лидеров по благоприятной среде для развития ИИ наряду с США, Израилем и ОАЭ. Запущен национальный проект «Данные и цифровая трансформация», в рамках которого ставится цель довести вклад ИИ в ВВП до более чем 11 трлн рублей к 2030 году. Президент Владимир Путин назвал технологии стратегическими.

Разрабатывается концепция регулирования (ожидается уже в 2026-м), вводится маркировка ИИ-контента, сделан акцент импортозамещение. Бизнес и государство совместно масштабируют применение в здравоохранении, промышленности и госуправлении. Однако с импортозамещением в этой сфере всё, как говорится, далеко не однозначно. Львиная доля «железа» для развития ИИ - иностранное. Кроме того, практически нет собственной развитой базы по применению в этой сфере отечественных редкоземельных металлов. А сейчас это, как говорит молодёжь, «базовый минимум», чтобы было от чего отталкиваться для реализации амбициозных планов и программ. В противном случае можно оказаться в тотальной зависимости от зарубежных ИИ-гигантов, которые за спасибо работать не привыкли.