Макрон: Киев получит лицензию на производство ракет SCALP на своей территории

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на саммите ЕС в Айя-Напа.

ЦАМТО, 14 июля. Киев получит лицензию на производство на своей территории ряда систем вооружений, включая ракеты SCALP, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Передаются радиолокационные системы, дополнительные ракеты, и мы согласовали лицензирование новых видов вооружений: авиабомб AASM, ракет ASTER 30 и SCALP. Это позволит гораздо быстрее производить эти вооружения совместно с нашими украинскими партнерами на территории Украины", – цитирует "РИА Новости" заявление Э.Макрона по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.

Он добавил, что договоренности "коалиции желающих" также включают конфиденциальные пункты.