Страны ЕС и Украина решили создать коалицию для разработки системы ПРО

ЦАМТО, 14 июля. Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции для противодействия баллистическим ракетам.

Как передает "РИА Новости", эти страны хотят разработать систему противодействия баллистическим ракетам и повысить противоракетный потенциал.

"Мы, лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, объявляем сегодня о начале создания оборонительной коалиции против баллистических ракет", – говорится в заявлении лидеров стран, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Коалиция, как утверждается в заявлении, должна дополнить существующие системы противоракетной обороны и построить общие возможности для Европы. Страны хотят создать общие эксплуатационные требования, технические рабочие группы, механизмы управления и разработать дорожные карты.

При этом "основатели" коалиции призвали присоединиться и другие страны, "разделяющие их принципы и цели".

По оценке Зеленского, для создания новой антибаллистической (противоракетной) системы вместе с западными партнерами Украине потребуется год.

"Мы дали старт антибаллистической программе, это антибаллистическая система и ракета Freya… У нас на Украине есть ракета, но это только часть системы. Мы все вместе можем сделать в течение следующих 12 месяцев эту ракету, эту систему", – сказал Зеленский по итогам заседания "коалиции желающих".