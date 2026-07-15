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ЦАМТО

Великобритания присоединилась к кредитной линии ЕС для Украины на 90 млрд. евро

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне.
Источник изображения: © REUTERS / Isabel Infantes

ЦАМТО, 14 июля. Великобритания присоединилась к кредитной линии ЕС для Украины на сумму 90 млрд. евро, сообщила 13 июля канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.

"Премьер-министр Кир Стармер договорился о присоединении Великобритании к кредиту на поддержку Украины в размере 78 млрд. фунтов стерлингов (90 млрд. евро), что повысит обороноспособность Украины и создаст будущие возможности для оборонных компаний Великобритании", – цитирует "РИА Новости" заявление канцелярии премьер-министра по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.

Отмечается, что в рамках программы британские оборонные компании смогут принять участие в тендерах на поставки, финансируемых по этой кредитной линии. Сумма британского взноса в общий кредит будет равна сумме тендеров, выигранных британскими компаниями.

Как напоминает "РИА Новости", кредит Киеву на 90 млрд. евро состоит из двух частей: 30 млрд. выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 млрд. отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.

В июне Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 млрд. евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 млрд. евро начнутся выплаты Украине на производство БЛА.

Издание Euractiv ранее сообщило, что Евросоюз исключил из первого кредитного платежа средства на военные расходы, в частности на финансирование производства БЛА. По информации источников СМИ, это связано с затруднениями у еврочиновников надлежащим образом проконтролировать расходование средств, отмечает агентство.

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