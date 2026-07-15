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ЦАМТО

Стармер призвал к ускорению производства средств ПВО для Украины

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Кир Стармер
Кир Стармер.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker

ЦАМТО, 14 июля. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к ускорению производства средств ПВО для Украины и увеличению поставок вооружений из существующих запасов так называемой "коалиции желающих".

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны… Это включает в себя ускорение производства средств противовоздушной обороны, увеличение поставок из существующих запасов и поддержку украинских инноваций", – цитирует "РИА Новости" заявление К.Стармера на пресс-конференции по итогам встречи коалиции в Париже.

Он подчеркнул, что Британия после присоединения ранее в понедельник к программе кредитов ЕС для Украины на 90 млрд. евро готова поставлять больше боеприпасов, систем ПВО и ракет дальнего радиуса действия.

Премьер также напомнил, что коалиция из более 25 стран уже подготовила контингент для размещения на Украине, который готов к переброске в "течение нескольких дней" после заключения перемирия, сообщает агентство.

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