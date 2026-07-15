Украина купит у Франции 16 истребителей Rafale, заявил Макрон

ЦАМТО, 14 июля. Украина приобретет у Франции 16 истребителей Rafale с сопутствующим вооружением, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Планируется приобретение 16 самолетов Rafale и соответствующих систем вооружения, первые из которых должны прибыть на Украину уже в 2028-2029 годах", – цитирует "РИА Новости" заявление ЭМакрона на пресс-конференции по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже.

Французский лидер добавил, что обучение пилотов для работы с французскими самолетами начнется в ближайшие месяцы.